Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Tunus'ta 81, Lübnan'da 29 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 81 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1904 yeni vaka tespit edildiği, 1767 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, hastalığa şimdiye kadar 305 bin 313 kişinin yakalandığı, 10 bin 722 kişinin yaşamını yitirdiği, 259 bin 957 hastanın da iyileştiği ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, salgın nedeniyle son 24 saate 29 kişi öldü, 1001 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 1290 kişi iyileşti.

Ülkede hastalığa toplam 526 bin 578 kişi yakalandı, bunlardan 461 bin 122 kişi iyileşti, 7 bin 578 kişi ise vefat etti.