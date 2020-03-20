Tunus ve Macaristan'dan gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika
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Tunus ve Macaristan'dan gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

6 saat önce

Tunus ve Macaristan'dan uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kocaeli'deki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Şerife Gelin Yurdu'na yerleştirildi.

Tunus ve Macaristan'dan gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi, System.String[]

Tunus ve Macaristan'dan uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kocaeli'deki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Şerife Gelin Yurdu'na yerleştirildi.

Kocaeli Valilğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, 15 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımlarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantı yapıldığı hatırlatıldı.

Toplantıda, yurt dışına geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkeye dönmek isteyen vatandaşlardan büyükelçiliklere başvuranların, Türkiye'ye dönüşlerinin karar altına alındığı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda İstanbul Havalimanından ilimize aktarmalı olarak gelen 28'i Tunus ve 8'i de Macaristan'da bulunan 36 Türk vatandaşımızın 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Kredi Yurtlar Kurumunun İzmit ilçesindeki Şerife Gelin Yurdu'nda 14 gün süreyle konaklanmaları sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemlerin titizlikle alındığı, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Valiliğin koordinasyonunda, ilgili kurumların iş birliği içerisinde karşılanacağı belirtildi.

Yurtta kalan vatandaşların takiplerinin ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın konuyla ilgili Valiliğimiz dışında yapılacak herhangi bir açıklamaya itibar etmemesi önemle rica olunur."

Macaristan, İstanbul, Kocaeli, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:48 Kaynak: AA

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