Tunus ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 164, Umman'da 17 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 164 kişinin öldüğü, 1608 vaka tespit edildiği, 7 bin 836 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 18 bin 968'e, vaka sayısının 575 bin 2'ye yükseldiği, 479 bin 32 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin daha vefat ettiği, 491 yeni vaka kaydedildiği, 527 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 788, vaka sayısının da 295 bin 17'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 277 bin 10 olduğu kaydedildi.