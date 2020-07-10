Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 vaka sayıları arttı - Son Dakika

Kovid-19 kaynaklı yeni can kaybı yaşanmayan Ürdün'de ölü sayısının 10 olduğu ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 986'ya ulaştığı aktarıldı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla vaka sayısının 1173'e çıktığı belirtildi.

İyileşen sayısının 1067'ye ulaştığı Tunus'ta, şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığı , 9 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 1240'a çıktığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları Tunus 'ta 1240'a, Ürdün 'de de 1173'e yükseldi.

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