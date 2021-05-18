Tunus ve Yemen'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Tunus ile Yemen'de, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek için gösteri düzenlendi.

Tunus'taki farklı siyasiler, sendikacılar ve insan hakları savunucularının çağrısı üzerine göstericiler meclis binası yakınında bir araya geldi.

Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail'in saldırılarında şehit olan çocukların fotoğraflarını taşıyan göstericiler, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan kanun çıkarılması için ülke genelinde imza kampanyası başlatılması çağrısında bulundu.

Yemen

Yemen'in Ed-Dali iline bağlı Meris ilçesinde de yüzlerce kişi Filistin halkıyla dayanışmak ve İsrail'in saldırılarını kınamak için gösteri düzenledi.

Göstericiler, "Meris'in özgür halkından Filistin'in özgürlerine... Yaralarımız ne olursa olsun yanınızdayız" ve "Dünya, İsrail terörünü durdurmalı" yazılı pankartlar taşıdı.

?- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.