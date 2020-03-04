Tunus, virüs nedeniyle İtalya'ya feribot seferlerini durduruyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus, virüs nedeniyle İtalya'ya feribot seferlerini durduruyor - Son Dakika

Tunus, virüs nedeniyle İtalya'ya feribot seferlerini durduruyor

6 saat önce

Tunus'ta korona virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında İtalya'ya feribot seferlerinin durdurulacağı açıklandı.

Tunus, virüs nedeniyle İtalya'ya feribot seferlerini durduruyor, System.String[]

Tunus'ta korona virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında İtalya'ya feribot seferlerinin durdurulacağı açıklandı.


Tunus'ta Sağlık Bakanı Abdelatif el-Mekki yaptığı açıklamada, İtalya'ya gerçekleştirilen feribot hizmetlerinin korona virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında askıya alacağını ifade etti. Virüsle mücadelede başka önlemler de alınacağını kaydeden El Mekki, İtalya'dan gelen yolcular için havaalanına termal kameralar kurularak yolcuların taramadan geçirileceğini belirtti. Ayrıca ülkedeki futbol maçlarına yabancı takım taraftarlarının alınmayacağı aktarıldı.


Öte yandan Tunus'ta ilk korona virüsü vakasına geçtiğimiz Pazartesi günü İtalya'dan deniz yoluyla gelen bir Tunus vatandaşında rastlanmıştı. - TUNUS

fahrettin koca, İtalya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya Kupası yarı finalinde Napoli-Inter maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Napoli - Inter maçına korona virüs engeli Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi İtalya'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 03:55:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus, virüs nedeniyle İtalya'ya feribot seferlerini durduruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]