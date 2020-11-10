Tunus yargısından, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin faaliyetlerinin durdurulması talebine ret - Son Dakika

Tunus'taki muhalif Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi, Eylül 2020'de Dünya Müslüman Alimler Birliğinin ülkedeki ve Zeytune Üniversitesi'ndeki faaliyetlerinin durdurulması talebiyle dava açmıştı.

Tunus resmi ajansının (TAP) haberine göre, başkent Tunus'taki İlk Derece Mahkemesi Başsavcı Yardımcısı Muhsin ed-Dali, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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