Tunus'ta mahkeme, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin ülkedeki faaliyetlerinin durdurulması talebiyle açılan davayı reddetti.
Tunus resmi ajansının (TAP) haberine göre, başkent Tunus'taki İlk Derece Mahkemesi Başsavcı Yardımcısı Muhsin ed-Dali, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dali, Özgür Anayasa Partisi'nin, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin ülkedeki faaliyetlerinin durdurulması talebiyle açtığı davayı Mahkemenin reddettiğini belirtti.
Başsavcı Yardımcısı Dali, hükmün nihai olmadığını, 20 gün içinde karara itiraz edilebileceğini aktardı.
Tunus'taki muhalif Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi, Eylül 2020'de Dünya Müslüman Alimler Birliğinin ülkedeki ve Zeytune Üniversitesi'ndeki faaliyetlerinin durdurulması talebiyle dava açmıştı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tunus yargısından, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin faaliyetlerinin durdurulması talebine ret - Son Dakika