Üye Girişi
Tunus yeniden yükselişe geçen Kovid-19 salgınıyla mücadelede orduyu devreye sokuyor - Son Dakika

Tunus yeniden yükselişe geçen Kovid-19 salgınıyla mücadelede orduyu devreye sokuyor

06.07.2021 15:26
Tunus yeniden yükselişe geçen Kovid-19 salgınıyla mücadelede orduyu devreye sokuyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemde artan vakalarla mücadele eden Tunus'ta ordunun sivil otoriterlerle iş birliği yaparak daha aktif rol alacağı açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemde artan vakalarla mücadele eden Tunus'ta ordunun sivil otoriterlerle iş birliği yaparak daha aktif rol alacağı açıklandı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi, ilgili bakan ve yetkililerin katıldığı olağanüstü toplantıda ordunun salgında mücadelede devreye gireceği yeni bir yol haritası kararlaştırıldı.

Plana göre, ordunun da katılımıyla ülkede kararlaştırılan bölümlerde silahlı kuvvetler ve sivil otoriteler aşılama kampanyasını beraber yürütecek. Ayrıca son üç yılda mezun olan tıp öğrencileri orduda göreve alınacak. Cumhurbaşkanı Said, tıp mezunlarını bu ulusal seferberliğe katılma çağrısı yaptı.

Plan kapsamında ilk çalışmaların salgının ağır seyrettiği Tatavin vilayetinde başlayacağını belirten Said, ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ve karantinanın titizlikle uygulanacağını kaydetti.

Tunus, 10 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde cumartesi ve pazar günlerinde, sokağa çıkma yasağı kısıtlaması içeren bir karantina planı açıklamıştı.

Tunus, 15 milyon doz aşı alacak

Öte yandan, Maliye Bakanı Ali el-Keali, hükümetin 15 milyon doz aşı temini için bütçe ayırdığını ve bunu en kısa sürede ülkeye getirmek için görüşmelere başladıklarını duyurdu.

Kovid-19 salgınının son dönemde yeniden yükselişe geçtiği Tunus'taki sağlık kuruluşları artan vaka sayılarıyla mücadele etmekte zorlanıyor.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip ülkede, aşılanan kişi sayısı henüz 500 binde seyrederken, yerel basının aktardığına göre kırsal kesimde aşı olmak istemeyen Tunuslular etkin aşı kampanyasını zorlaştırıyor.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, salgında ülkedeki toplam can kaybının 15 bin 482'ye, vaka sayısının 447 bin 161'e, iyileşenlerin sayısının 364 bin 538'e çıktığı ifade edildi.

cumhurbaşkanı, Yol Haritası, Başbakan, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus yeniden yükselişe geçen Kovid-19 salgınıyla mücadelede orduyu devreye sokuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı 21:56 Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı 21:48 Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu 21:07 Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
16 yaşındaki şahıs, pencereyi kırarak girdiği evdeki kadına tecavüz etmeye kalkıştı 20:12 16 yaşındaki şahıs, pencereyi kırarak girdiği evdeki kadına tecavüz etmeye kalkıştı Koronavirüste varyant kabusu sürüyor! Delta varyantından sonra şimdi de Lambda varyantı çıktı 19:33 Koronavirüste varyant kabusu sürüyor! Delta varyantından sonra şimdi de Lambda varyantı çıktı Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır 18:16 Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır
Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük 17:42 Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor 16:59 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Uzmanlar Uzmanlar "büyük kumar" diye yorumladı! Vakaların tavan yaptığı İngiltere'de maske zorunluluğu kaldırılıyor         
22:12
Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan "nerede kalmıştık" paylaşımı         
21:51
Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil         
21:21
Kameraların karşısına geçen Fatih Terim ve Omar duygusal anlar yaşadı Kameraların karşısına geçen Fatih Terim ve Omar duygusal anlar yaşadı         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi         
19:38
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor         
18:23
Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı         
18:06
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti         
17:11
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi         
16:38
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 22:27:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus yeniden yükselişe geçen Kovid-19 salgınıyla mücadelede orduyu devreye sokuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement