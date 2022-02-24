Tunus yönetimi, vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi için çalışma başlattı - Son Dakika

Tunus Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi ve Enformasyon Direktörü Muhammed Trabelsi, vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi için dost ve müttefik ülkelerle dayanışma içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Yerel medyaya konuşan Trabelsi, yaklaşık 200 Tunus vatandaşının Ukrayna'dan ayrılmak için talepte bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Savunma Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile koordineli olarak çalışıyoruz. Tunus'a dönmek isteyen vatandaşlarımızın tahliyesini güvenli bir şekilde tamamlamayı umuyoruz."

Tunus Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada Ukrayna'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için girişimde bulunulacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, Tunus vatandaşlarına mecbur olmadıkça Ukrayna'ya gitmemeleri uyarısında bulunulmuştu.