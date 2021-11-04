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Tunus Yüksek Yargı Konseyi: Kararnamelerle yargının anayasal yapısına dokunulmasını reddediyoruz - Son Dakika

Tunus Yüksek Yargı Konseyi: Kararnamelerle yargının anayasal yapısına dokunulmasını reddediyoruz

04.11.2021 21:43
Tunus Yüksek Yargı Konseyi: Kararnamelerle yargının anayasal yapısına dokunulmasını reddediyoruz

Tunus Yüksek Yargı Konseyi (YYK), Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yargıya müdahale edilmesini reddettiklerini duyurdu.

Tunus Yüksek Yargı Konseyi (YYK), Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yargıya müdahale edilmesini reddettiklerini duyurdu.

YYK'den yapılan yazılı açıklamada, "Yargı erkinin anayasal yapısına ve yargıçların teminatlarına kararnameler yoluyla dokunulmasını kabul etmiyoruz. Bu teminatların en başında ise Yüksek Yargı Konseyinin varlığı gelir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, YYK'yi ilgilendiren herhangi bir reformun "istisnai tedbirler" değil, Anayasa'da öngörülen ilke ve kurallar çerçevesinde yapılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yargı ve hukuki teminatlar üzerinde baskı kurulmasının tehlikeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Tunus Adalet Bakanı Leyla Ceffal, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, YYK ile ilgili bir yasa tasarısı hazırladıklarını belirtmişti.

Tunus'taki "istisnai" süreç nasıl oluştu?

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bir dizi yeni kararnameler yayımladı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Yüksek Yargı Konseyi: Kararnamelerle yargının anayasal yapısına dokunulmasını reddediyoruz - Son Dakika


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