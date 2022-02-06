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Tunus Yüksek Yargı Konseyi: Konseyin feshi için yasal dayanak yok - Son Dakika

Tunus Yüksek Yargı Konseyi: Konseyin feshi için yasal dayanak yok

06.02.2022 21:50
Tunus Yüksek Yargı Konseyi: Konseyin feshi için yasal dayanak yok

Tunus Yüksek Yargı Konseyi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in açıklamalarına karşılık, konseyin feshi için yasal dayanak olmadığını bu yüzden fesih kararının kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Tunus Yüksek Yargı Konseyi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in açıklamalarına karşılık, konseyin feshi için yasal dayanak olmadığını bu yüzden fesih kararının kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetmeye niyeti olduğunu duyurmasının ardından, Konsey tarafından bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Anayasal ve bağımsız bir kurum olan Konseyin feshi için yasal bir dayanak yok. Kanunlar ve Tunus Anayasası Yüksek Yargı Konseyini feshetme mekanizmasından yoksun." ifadelerine yer verildi.

Yargının anayasal yapısını değiştirmeye yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Uluslararası sözleşmeler ve anayasa ile görevi garanti altına alınan Yüksek Yargı Konseyi, yargının bağımsızlığını sağlayan ve yargıdaki terfileri düzenleyen bağımsız anayasal bir organdır. Yürütmenin yargı içindeki terfi ve çalışma sistemine müdahalesini reddediyoruz." denildi.

-"Bu açıklama, yargı üzerine siyasi baskısı kurma girişimidir"

Öte yandan Tunus Genç Hakimler Derneği de yaptıkları bir açıklama ile Said'in Konseye ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Açıklamada "Konseyin Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesinin yargı reformu ile bir ilgisi yok. Bu açıklama, yargıyı zayıflatma, kullanma ve yargı üzerine siyasi baskısı kurma girişimidir." ifadeleri kullanıldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabında bugün paylaşılan videoda, Said, Yüksek Yargı Konseyini feshetme niyetini açıklamıştı.

Said, "Şu andan itibaren bu Konsey tarihe karıştığını bilsin. Konsey mevkilerin satıldığı yer haline geldi. Yargıçlar sadakate göre atanıyor. Onların yeri şimdi oturdukları yer değil, sanıkların durduğu yerdir." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetme kararı alacağını duyurmasının ardından Konsey Başkanı Yusuf Buzahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yüksek Yargı Konseyini feshetmenin hukuki veya anayasal geçerliliği yok, Konseyi feshetmek yasal değil. Konsey görevini yapmaya devam edecek." diyerek Said'in kararına tepki göstermişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararların ardından siyaset, ekonomi ve yargı alanında yaşanan krizler artarak devam ediyor.

Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı, 19 Ocak'ta da Yüksek Yargı Konseyi üyelerine tanınan imtiyaz ve maddi yardımları kaldırdığını duyurmuştu. Said'in bu kararı birçok kesim tarafından yönetimin yargıya müdahalesi olarak değerlendirilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Yüksek Yargı Konseyi: Konseyin feshi için yasal dayanak yok - Son Dakika


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