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Tunus Yüksek Yargı Konseyi: Meşru olan tek yüksek yargı kurumuyuz - Son Dakika

Tunus Yüksek Yargı Konseyi: Meşru olan tek yüksek yargı kurumuyuz

10.02.2022 19:55
Tunus Yüksek Yargı Konseyi: Meşru olan tek yüksek yargı kurumuyuz

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından feshedilen Yüksek Yargı Konseyi, ülkedeki tek yasal yargı otoritesi olduğunu, bunun dışında oluşturulacak yargı organlarının yasal bir dayanağının bulunmayacağını açıkladı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından feshedilen Yüksek Yargı Konseyi, ülkedeki tek yasal yargı otoritesi olduğunu, bunun dışında oluşturulacak yargı organlarının yasal bir dayanağının bulunmayacağını açıkladı.

Yüksek Yargı Konseyi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Konseyi feshetmesinin ardından yeni bir yüksek yargı konseyi oluşturulacağı açıklamasına tepki gösterdi.

Konsey tarafından yapılan açıklamada, "Yüksek Yargı Konseyi, meşruiyetini asıl kurucu otorite olan Tunus Parlamentosundan alan anayasal bir kurumdur. Ayrıca, mevcut yönetimin kendisine dokunmasına izin vermeyen bağımsız bir kurumdur. Konsey yerine oluşturulacak herhangi bir yargı organının yasal dayanağı yoktur." ifadelerine yer verildi.

Tunus Adalet Bakanı Leyla Ceffal, dün akşam Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in yargının bağımsızlığının garantörü olan Yüksek Yargı Konseyini sürdürmeye kararlı olduğu, feshedilen Konseyin yerine acil konuları organize edecek bir yüksek yargı organının oluşturulacağı belirtilmişti.

Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Cumhurbaşkanı Said, 7 Şubat Pazartesi, Başbakan Necla Buden ile görüşmesinde, Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurmuştu.

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı'nın Konseye ilişkin açıklamasının ardından birçok siyasi parti, yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, yasal olmadığı gerekçesiyle karara tepki göstermişti.

Yüksek Yargı Konseyinin görevleri

Yüksek Yargı Konseyi, yetkileri çerçevesinde yargının sağlıklı işleyişi ve yargının bağımsızlığını Tunus Anayasası ve uluslararası sözleşme hükümleri doğrultusunda güvence altına alan anayasal bir kurum olarak biliniyor.

Görevleri arasında, "bütçe taslağının görüşülmesi ve onaylanması, yıllık raporun görüşülmesi ve onaylanması, yargının sağlıklı ve bağımsız işleyişinin sağlanması için gerekli reformların önerilmesi, adaletin tesisi ve idaresine ilişkin kanun tasarıları ile teklifleri hakkında görüş bildirmek" yer alıyor.

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cumhurbaşkanı, Tunus, Yargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Yüksek Yargı Konseyi: Meşru olan tek yüksek yargı kurumuyuz - Son Dakika


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