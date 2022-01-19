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Tunuslu avukatlar Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılmasını istiyor - Son Dakika

Tunuslu avukatlar Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılmasını istiyor

19.01.2022 17:08
Tunuslu avukatlar Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılmasını istiyor

Tunuslu avukatlar, 31 Aralık'ta tartışmalı şekilde gözaltına alınarak hakkında ev hapsi kararı verilen ve halen hastanede polis gözetiminde tutulan Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Tunuslu avukatlar, 31 Aralık'ta tartışmalı şekilde gözaltına alınarak hakkında ev hapsi kararı verilen ve halen hastanede polis gözetiminde tutulan Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Başkentteki Tunus Adliyesi önünde düzenlenen eyleme onlarca avukat katıldı.

Bahiri'yi destekleyen ifadelerin yazılı olduğu pankartların taşındığı gösteride, "Bahiri'ye özgürlük", "Kanunsuz gözaltılara son" gibi sloganlar atıldı.

"Hukukun üstünlüğüne aykırı uygulamaların sona erdirilmesini istiyoruz"

Gösteriye katılan Haklar ve Özgürlükler İçin Bağımsız Avukatlar Birliği üyesi Murad Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada toplanmamızın sebebi Bahiri'nin zorla gözaltına (ev hapsine) alınmasını protesto etmek ve bir an önce serbest bırakılması talebimizi dile getirmek. Hukukun üstünlüğüne aykırı uygulamaların sona erdirilmesini istiyoruz." dedi.

Eski Tunus Barosu Başkanı Abdurrezak el-Kilani de "Bahiri de eşi de meslektaşımız ve mevcut avukatlar kurulunun üyeleri. Hak ve özgürlükler için yurt içinde ve dışındaki tüm hukukçuları Bahiri ile dayanışma içerisinde olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirmişti.

Şerafeddin, kararın keyfi değil hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Tunus'taki İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumundan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, Bahiri'nin Binzert kentindeki bir hastanede tedavi altına alındığı ve açlık grevine başladığı belirtilmişti.

Şeker, tansiyon, aritmi gibi düzenli ilaç kullanımını gerektiren kronik hastalıkları bulunan Bahiri'nin sağlık durumu açlık grevine başlamasıyla kötüleşmişti.

Hukukçu kimliğiyle tanınan 63 yaşındaki Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

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Milletvekili, Aralık, Polis, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunuslu avukatlar Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılmasını istiyor - Son Dakika


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