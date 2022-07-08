Tunuslu bir gencin şov haline dönüştürdüğü sokak lezzeti: Kaskurut el-Bey

Tunuslu genç aşçı Habib el-Bey'in şov haline dönüştürdüğü sokak lezzeti "Kaskurut el-Bey" arabasının önünde kuyruklar oluşuyor.

Başkentin merkezinden çok uzakta olmayan Bab el-Bahr Meydanında satış yapan Bey, kendi geliştirdiği özel karışımı ile hayal bile etmediği bir üne kavuştu.

Tavuk, birtakım sebze ve baharatın karışımının sandviç ekmeğin arasında konulmasından oluşan Kaskurut el-Bey'i yemek için saatlerce kuyrukta bekleyenler, karışımın "çok lezzetli" olduğunu ifade ediyor.

Ünü ülkenin dört bir yanına ulaşan yemeğin tadına bakmak için meydanda uzun kuyruklar oluşuyor.