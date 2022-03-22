Tunuslu çocuklar "Karagöz" ile hayal perdesine adım atıyor - Son Dakika

Tunus'ta düzenlenen 3. Kartaca Uluslararası Kukla Sanatları Festivali, bu yıl Türkiye'den kukla sanatçısı Cemal Fatih Polat'ın "Karagöz" atölyesine de ev sahipliği yapıyor.

Tunus Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteklediği atölye çalışmasına katılan Tunuslu çocuklar, hem el becerilerini geliştiriyor hem de Karagöz hakkında bilgi sahibi olarak hayal perdesine adım atıyor.

Kukla ve gölge oyunu sanatçısı Cemal Fatih Polat, AA muhabirine, çocuklar için düzenlediği atölyeyi ve çalışmalarını anlattı.

"Tunuslu çocuklar Karagöz'ü biliyor"

Polat, Kartaca Kukla Sanatları Festivali kapsamında düzenlediği atölyede Tunuslu çocukların Karagöz'ü daha yakından tanımalarını amaçladığını söyledi.

Osmanlı coğrafyasında yer aldığı için Tunus'ta Karagöz'ün bilindiğini belirten Polat, "Burada 'Karakuz' olarak telaffuz ediliyor. Atölyemizde, çizim ve resimlemenin yanı sıra, çocukların Karagöz'ün kendi tarihlerinden geldiğini araştırmaya sevk etmeye çalışıyorum. Gölge oyunundaki Karagöz'ün yanı sıra Zenne, Beberuhi gibi diğer karakteri tanıtmayı istiyorum." diye konuştu.

"Ağaç yaşken eğilir" düsturuyla çocukların Karagöz kültürünü öğrenmelerini önemsediğini vurgulayan Polat, "Çocuklara yönelik açtığımız atölyede, çocukların kendi kültürlerinden aşina oldukları Karagöz'ü görmeleri, hatırlamaları, tarihlerinde yer alan böyle bir figürü tekrar görmelerini istedim. Ayrıca kendi kültürümüzdeki Karagöz'ü onlara tanıtmaya çalışıyorum." dedi.

"Tunus'ta Karagöz oynatmak benim için çok önemliydi"

Polat, Tunus'a ilk olarak 2019'daki festival kapsamında gelmek için yetkililerle irtibata geçtiğini ancak Kovid-19 salgınından dolayı festivalin iptal edildiğini söyledi.

"Dünyada Karagöz'ün bilindiği ülkelerden olan Tunus'a gelmeyi çok istiyordum. Türk kültürüne dair bir sanatın bilindiği Tunus'ta Karagöz oynatmak benim için çok önemliydi." diyen Polat, bu sene 26 Mart'a kadar sürecek festival kapsamında atölyenin yanı sıra birçok kez Karagöz oyununu sahnede sergileyeceğini belirtti.

Polat, "Tunus'ta Yunus Emre Enstitüsünün olması festivale katılmamızı sağlayan önemli nedenlerden biri oldu. YEE'nin dünyanın dört bir yanından katılım sağlanan böyle bir festivalde, enstitümüzün de adını duyurması ülkemiz adına önemli bir husus. Karagöz'ü burada tekrar göstermek benim için çok büyük bir gurur, bundan dolayı onur duyuyorum. Karagöz ile uğraşıyor olmak ve Karagöz'ü dünyadaki bilinen bir ülkede oynatmak benim için çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Karagöz Türk kültür dünyasının baş kahramanı

Hikaye anlatmayı sevdiği için bu sanata yöneldiğini belirten Polat, şunları söyledi:

"Karagöz sanatına, 2009 yılında bir Karagöz ustasının arkasında başladım. Daha sonra 2017 yılında başka bir Karagöz ustasının yanında usta çırak ilişkisi içerisinde bu sanatı öğrendim. Yeni taktikler ekleyerek yıllar içerisinde kendimi geliştirmeye çalıştım. Tiyatro oyuncusu olduğum için zaten Karagöz, orta oyununa ve kuklaya merakım vardı, bu merakımdan dolayı hızlıca Karagöz oyunculuğuna geçiş yaptım."

Karagöz'ün hikaye olarak halkı temsil eden bir yanı olduğunu, bu yönüyle kendisini Karagöz'e yakın hissettiğini dile getiren sanatçı, "(Karagöz) Eğlenceli, komik, kendine özgü olan farklı bir karakter olmasının yanı sıra bizim Türk kültür dünyasının baş kahramanı. Nasıl ki başka kültürlerde örümcek adam, demir adam gibi karakterler var, bizde de Karagöz var, Nasreddin Hoca var. Biz bu kahramanlarla büyüdüğümüz için Karagöz'e de merakımız vardı. Karagöz aynı zamanda bir de hayal perdesi olduğu için, hayallerimizdekileri aktarabileceğimiz bir perde olarak Karagöz bana çok cazip geldi." dedi.

Polat, dünya genelindeki gölge oyunları arasında Karagöz'ün renkli tasvirler ve kullanılan malzemeler açısından kendine özgü bir yeri olduğunu ifade etti.

Tunus Kültür Kenti'nde 19-26 Mart'ta düzenlenen 3. Kartaca Uluslararası Kukla Sanatları Festivali'ne 19 ülkeden çok sayıda kukla sanatçısı katılıyor. Festival programında birçok gösterinin yanı sıra gölge oyunu ve kukla sanatı üzerine 44 atölye çalışması da yer alıyor.