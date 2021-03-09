Tunuslu doktor, kemanıyla Kovid-19 hastalarına moral aşılıyor - Son Dakika

Tunuslu doktor, kemanıyla Kovid-19 hastalarına moral aşılıyor

09.03.2021 12:41

Tunuslu doktor Muhammed Siyala, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden hastalarına, keman çalarak moral veriyor.

Tunuslu doktor Muhammed Siyala, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden hastalarına, keman çalarak moral veriyor.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Tunus'taki sağlık sistemi de Kovid-19 salgını karşısında zorlu bir sınavdan geçiyor. Tunus'ta şu ana kadar salgından ölenlerin sayısı toplam 8 bin 201, virüse yakalananların sayısı 237 bin 704 olarak açıklandı.

Hastalıkla mücadele kapsamında henüz aşılama sürecine başlamayan Tunus'a, koronavirüs aşısının ilk partisinin bugün ulaşması bekleniyor.

Tunus'un güneyindeki Sfaks kentinde bulunan Hadi Şakir Hastanesi, koronavirüsle mücadele edilen hastanelerdeki elektronik cihazların anonslarının dışında farklı bir ezgiyle yankılanıyor. Bu hastanede görev yapan 25 yaşındaki genç doktor Siyala, koruyucu kıyafetler içinde Kovid-19 hastalarını ziyaret ederek onlara keman çalıyor.

Siyala'nın ziyaret ettiği hastalar, genç doktorun ezgileriyle neşeleniyor, düşüncelere dalıyor, ritim tutuyor ve kimi zaman da şarkılara eşlik ediyor.

Tunuslu doktor AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Enstrüman çaldığım parmaklarımı aynı zamanda hastaları iyileştirmek için kullanmak, tıp fakültesindeki hayalimdi. Koronavirüs hastalarını iyi hissettirmek için ben de hastanede keman çalmayı düşündüm." dedi.

"Müzik, hasta ve doktor arasındaki bağı kuvvetlendiriyor"

Siyala, küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladığını, farklı müzik gruplarında yer aldığını, piyano, saksafon gibi farklı tipte enstrümanlar çaldığını anlattı.

Hastalarına müzik terapisi uygulamasına yönelik Siyala, şu ifadeleri kullandı:

"Müzik, hasta ve doktor arasındaki bağı kuvvetlendiriyor; sosyal mesafenin, bariyerlerin bizi ayırdığı bir dönemde insanları birbirine yaklaştırıyor. Korona hastalarının, herhalde sağlıklarına ve psikolojilerine iyi geldiğim için favori doktorları haline geldim. Ben de onlar için her gün çalmaya gayret ediyorum."

Doktor Siyala, Kovid-19'un psikolojik yönleriyle mücadelede müziğin olumlu etkisine ilişkin tıbbi bir araştırma yürüttüğünü ve bulgularını yakında akademik olarak yayımlayacağını dile getirdi.

Sfaks kentinin salgın karnesi kötü

Hadi Şakir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Sami Kamun da salgın anlamında Sfaks'ın zor bir dönemde olduğu bilgisini paylaşarak yaklaşık 330 bin nüfuslu kentte günde ortalama 300 yeni vakanın kaydedildiğini aktardı.

Doktor Siyala'nın hastalarına keman çalması konusuna da değinen Kamun, "Bu iyi bir girişim. Çünkü hastaları tedavi etmek, ilaçlar ve teknolojiyle sınırlı değil bilakis psikolojik yön de çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Tunuslu doktor, kemanıyla Kovid-19 hastalarına moral aşılıyor
Tunuslu doktor, kemanıyla Kovid-19 hastalarına moral aşılıyor
Tunuslu doktor, kemanıyla Kovid-19 hastalarına moral aşılıyor
Tunuslu doktor, kemanıyla Kovid-19 hastalarına moral aşılıyor

Koronavirüs, Tunus, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tunuslu doktor, kemanıyla Kovid-19 hastalarına moral aşılıyor - Son Dakika


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