Son Dakika Haberleri: Tunuslu Gazeteci Kendini Yakarak İntihar Etti, Ülkede Protestolar Başladı

Tunuslu Gazeteci Kendini Yakarak İntihar Etti, Ülkede Protestolar Başladı

1 saat önce

Tunuslu gazeteci Abderrak Zorgui'nin ekonomik nedenlerden dolayı kendini yakarak intihar etmesini protesto eden vatandaşlar polisle çatıştı.

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Tunuslu gazeteci Abderrak Zorgui'nin ekonomik nedenlerden dolayı kendini yakarak intihar etmesini protesto eden vatandaşlar polisle çatıştı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:37 

Dünya
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