Tunuslu Gazeteci Kendini Yakarak İntihar Etti, Ülkede Protestolar Başladı
1 saat önce
Tunuslu gazeteci Abderrak Zorgui'nin ekonomik nedenlerden dolayı kendini yakarak intihar etmesini protesto eden vatandaşlar polisle çatıştı.
Tunuslu gazeteci Abderrak Zorgui'nin ekonomik nedenlerden dolayı kendini yakarak intihar etmesini protesto eden vatandaşlar polisle çatıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:37
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