Tunuslu gazeteciler medya kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları protesto etti - Son Dakika
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Tunuslu gazeteciler medya kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları protesto etti

13.10.2022 19:22
Tunuslu gazeteciler medya kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları protesto etti

Tunuslu gazeteciler, yönetimin medya kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarına tepki göstermek amacıyla başkentte gösteri düzenledi.

Tunuslu gazeteciler, yönetimin medya kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarına tepki göstermek amacıyla başkentte gösteri düzenledi.

Tunus Gazeteciler Sendikası ve Tunus Genel İşçi Sendikasının çağrısıyla başkentteki Başbakanlık binasına yakın Kasba Meydanı'nda toplanan onlarca gazeteci, "Boyun eğmeye hayır", "Basın özgürdür", "Yolsuzluğa hayır" ve "Tunus medyasına özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Basın mensupları, hükümetin resmi medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler için bir çözüm bulmaması halinde 17 Aralık'ta düzenlenecek genel seçimleri takip etmeyeceklerini vurguladı.

Gazeteciler Sendikası Başkanı Muhammed Yasin el-Celasi de gösteri sırasında yaptığı konuşmada, yönetimin ele geçiremediği medya sektörünü tasfiye etme politikaları başlattığını savundu.

Ülkedeki medya kuruluşlarının köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Celasi, "Bu kuruluşların tasfiyesi ise basın özgürlüğü ve çeşitliliğe darbedir." ifadelerini kullandı.

Tunus Gazeteciler Sendikası, devlete ait medya kuruluşlarında işten çıkarma ve maaşları zamanında alamama gibi uygulamalara maruz kalan çalışanlara destek için gösteri çağrısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Başbakanlık, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunuslu gazeteciler medya kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları protesto etti - Son Dakika

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