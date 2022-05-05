Tunuslu gazetecilerden "basın özgürlüğü" eylemi - Son Dakika
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Tunuslu gazetecilerden "basın özgürlüğü" eylemi

05.05.2022 16:19

Tunuslu gazeteciler ve insan hakları aktivistleri, "ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik müdahalelere dikkati çekmek için" eylem düzenledi.

Tunuslu gazeteciler ve insan hakları aktivistleri, "ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik müdahalelere dikkati çekmek için" eylem düzenledi.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasının çağrısıyla bir araya gelen onlarca Tunuslu gazeteci ve aktivist, ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik müdahaleleri ve basın özgürlüğünde dünya sıralamasında Tunus'un hızlı düşüşünü protesto etti.

Başkent Tunus'taki sendika binası önünde toplanan göstericiler, taşıdıkları pankartlar ile başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ne yürüdü.

"Basın özgürlüğü kırmızı çizgimiz", "Gazetecilerin yargılanması halkın yargılanmasıdır", "Özgür ve bağımsız basın" yazan pankartlar taşıyan göstericiler, basın mensuplarına yönelik kısıtlamaları protesto etti.

Sendika Başkanı Muhammed Yasin el-Celasi gösteride yaptığı konuşmada, "Basın özgürlüğüne saygı gösterilmesi ve güvenliğimizin sağlanması için yaptığımız tüm çağrılara yönetim kulak tıkıyor." dedi.

Hükümeti gazetecilerin sorunlarıyla ilgilenmemekle eleştiren Celasi, "Tunus'ta basın ve ifade özgürlüğüne darbe vurulduktan sonra ihlaller devam ediyor. Gazeteciler ve insan hakları aktivistleri olarak basın ve ifade özgürlüğü için mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Celasi, Cumhurbaşkanı Kays Said'e özgürlüklerin ve sosyal hakların korunmasına ilişkin verdiği söze uyma çağrısında bulundu.

Sendika Başkan Yardımcısı Amira Muhammed ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Tunus hükümeti, basın özgürlüğüne düşmanca yaklaştığı için tüm medya sektörüne saldırıyor. Güvenlik güçlerinin gazetecilere yönelik şiddet içeren eylemleri, iş ekipmanlarına el koyması gibi saldırılar devam ediyor. Kamuoyunun bilgiye erişim hakkı ihlal ediliyor."

Sınır Tanımayan Gazetecilerin (RSF) 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamaya göre Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde, geçen yıl 73. sırada olan Tunus, bu yıl 94. sıraya geriledi.

Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Önce 25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, 25 Temmuz kararlarının ardından ülkede basın özgürlüğünde gerileme yaşandığı ve basın mensuplarının çalışmalarında bir dizi kısıtlama uygulandığını iddia ediyor.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunuslu gazetecilerden basın özgürlüğü eylemi
Tunuslu gazetecilerden basın özgürlüğü eylemi
Tunuslu gazetecilerden basın özgürlüğü eylemi
Tunuslu gazetecilerden basın özgürlüğü eylemi
Tunuslu gazetecilerden basın özgürlüğü eylemi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunuslu gazetecilerden 'basın özgürlüğü' eylemi - Son Dakika


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