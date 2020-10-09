Tunuslu genç hattat Kayravan'da duvarlara ve kubbelere can veriyor - Son Dakika

Tunuslu sanatçı Safvan Milad, Arap hat sanatını birbirinden güzel renklerle buluşturarak duvarlara ve kubbelere ruh kazandırıyor.

Plastik sanatlarla uğraşan Safvan Milad, Arap hat sanatının Tunus'taki genç temsilcilerinden biri.

Çocukluğundan bu yana babasıyla aynı atölyeyi paylaşan Milad, fırçasıyla tablolara, ahşaba, deriye ve kumaşa can veriyor.

Arap hat sanatını anlam dolu renklerle süslemeyi ve harflere canlı bir ritim vermeyi seçen sanatçı, tarihi Kayravan şehrinin kültürel hafızasını ve Arap kimliğini temsil eden hat sanatını gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Genç hattat, özellikle 11. yüzyılda ortaya çıkan Kayravan Kufisi yazı stilini korumakta kararlı görünüyor.

Arap hat sanatını canlandırmak istiyor

AA muhabirine konuşan Milad, en büyük arzusunun sanatsal mesajını tüm dünyaya ulaştırmak olduğunu söyledi.

Milad, Arap hat sanatının biçimsel ve estetik bir boyutu olduğunu, renkler eklendiğinde ise üçüncü bir boyut, yani yaratıcılık kazandırıldığını belirtti.

Tunuslu genç sanatçı, yok olmaya yüz tutan ve nadiren kullanılan Arap hat sanatını canlandırmayı amaçladığını dile getirdi.

Tunus'ta ve yurt dışında sergilere katılan Milad, bütün duvarları, kalıcı ve kullanılabilir bir sergi haline getirmek, resimlerini sokaklarda ve meydanlarda halka açık hale getirmek istediğini ifade etti.

Sanatını Kayravan'da birçok gençlik ve eğitim kurumunun duvarlarına yansıtmakla işe başlayan Milad, duvar resimlerinin, şehrin sanatsal ruhunu ve özgün mimarisini yansıttığını aktardı.

Arap hat sanatının, kültürel ve sanatsal değerine rağmen teknolojik gelişmeler ve modern sanatsal eğilimler karşısında bir düşüş yaşadığını söyleyen Milad, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen gördüğü destekle sanatsal zevkini tanıtmakta başarılı olduğunu kaydetti.