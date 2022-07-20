Tunuslu genç kadın tedavisi olmayan hastalığının zorluklarına rağmen genetik alanında doktorasını tamamladı - Son Dakika
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Tunuslu genç kadın tedavisi olmayan hastalığının zorluklarına rağmen genetik alanında doktorasını tamamladı

20.07.2022 15:24

Tunuslu genç kadın, halk arasında "güneşe çıkamama hastalığı" olarak bilinen "kseroderma pigmentozum" rahatsızlığına rağmen genetik alanında yaptığı doktora eğitimini başarıyla tamamladı.

Tunuslu genç kadın, halk arasında "güneşe çıkamama hastalığı" olarak bilinen "kseroderma pigmentozum" rahatsızlığına rağmen genetik alanında yaptığı doktora eğitimini başarıyla tamamladı.

Nadir görülen ve tedavisi olmayan hastalığından dolayı güneşe çıkması yasak olan 30 yaşındaki Lamiya Hekim, yaşadığı tüm zorluklara rağmen eğitim hayatından vazgeçmedi.

Tunus'ta görülme sıklığı 10 binde bir olan hastalığa sahip 800 civarında kişi var.

Hekim de bu hastalığı taşıyan ve yaşadığı problemleri her platformda dile getirerek, farkındalık oluşturmak için çaba gösterenlerin başında geliyor.

2018 yılında çekilen "Girl of the Moon" belgesel filminde başrol oynayan Hekim, Tunus kamuoyunda "Ay'ın kızı" olarak tanınıyor.

Tunus Üniversitesinde doktora tezini savunan Hekim, AA muhabiriyle yaşadığı sevinci paylaştı. Hekim, "Ben dünyada bu dereceyi alan ilk 'ay çocuğum' bu yüzden çok mutluyum." dedi.

Genetik alanında doktora derecesi aldığını gururla ifade eden Hekim, "Ailem ve dünyadaki tüm Ay'ın çocukları için gurur duyduğum bir başarıya ulaştım. Doktora süreci sağlıklı bir birey için bile çok zor olmasına rağmen Ay'ın çocuklarının bir ferdi olarak bunu başarmak çok daha zorlu bir süreçti." diye konuştu.

"Acının umuda çevrilebileceği mesajını vermek için çok çalıştım"

Hekim, güneşin kendisine acı verdiğini bu yüzden her fırsatta güneş hakkında bilgilenmek için okuduğunu söyleyerek, "Tunus çok güneşli bir ülke, bu yüzden kseroderma pigmentozum hastası olarak çok acılı ve zorlu bir hayat yaşıyoruz. Tüm yaşanan zorluklara rağmen eğitim hayatıma devam ettim. Benim gibi acı çekenlere ve tüm dünyaya, acının umuda çevrilebileceği mesajını vermek için çok çalıştım. Bu hakkında konuşulması kolay ama gerçekleştirilmesi çok zor bir süreç." diye konuştu.

Bugünlere ulaşabildiği için Allah'a çokça şükrettiğini belirten Hekim, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Çok şükür ki Allah bana zorlukları aşmamda yardımcı olacak bir aile bahşetti. Gücüme ve yeteneklerime inanan ve beni hiç yalnız bırakmayan ailemle gurur duyuyorum. Ben de 'Ay'ın çocuklarına' kendilerine inanmalarını, yorulduklarında veya bir engel ile karşılaştıklarında ilerlemekten başka bir yol olmadığı mesajını ulaştırmak istiyorum. Sonuca vardığımızda, 'evet yorulduk ama başardık' diyebilmek için."

25 yıllık eğitim yolculuğu

Tezini sunmak için kurul önüne çıkan kızını yalnız bırakmayan baba Numan Hekim, sağlık sorunlarıyla mücadele eden kızına destek verdiğini ve bu doktora derecesine ulaşma başarısının onun gibi hasta diğer çocuklara da umut ışığı olduğunu dile getirdi.

Aile olarak titiz bir bakım isteyen kızlarının her zaman yanında olduklarını belirten baba, şöyle devam etti:

"Ailenin fedakarlığının yanı sıra özellikle annenin fedakarlığı çok önemli. Bu çocukların günlük giriş çıkışlarını izlemek çok zor. Lamiya'nın ilkokul eğitiminden üniversite eğitimine kadar her aşamasını aile olarak planladık.

Üniversiteyi başarıyla tamamladıktan sonra neden lisansüstü eğitim de almasın diyerek onu doktora aşamasına kadar cesaretlendirdik. Lamiya, bugün bu 25 yıllık eğitim yolculuğunun ardından doktora diplomasını alarak mücadelesini taçlandırdı."

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Kaynak: AA

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