Tunuslu gençler Türk kültürünü tanıyor - Son Dakika
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Tunuslu gençler Türk kültürünü tanıyor

6 saat önce

İlk etabı 2-11 Mart 2020 ülkemizde ikinci etabı 15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında Tunus'da gerçekleşecek olan "Gönüllülük" temalı Gençlik Değişimi projesi Tunus'dan gelen misafirlerin katılımıyla başladı.

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İlk etabı 2-11 Mart 2020 ülkemizde ikinci etabı 15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında Tunus'da gerçekleşecek olan "Gönüllülük" temalı Gençlik Değişimi projesi Tunus'dan gelen misafirlerin katılımıyla başladı.


02-11 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye'de düzenlenen, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik Çalışmaları Dairesi Başkanlığı tarafından kabul gören "Gençlik Değişimi" projesi ile Tunuslu gençler Kayseri'ye geldi. Proje boyunca Türkiye ve Türk kültürünü tanıyacak gençler aynı zamanda çeşitli Gönüllülük çalışmaları da gerçekleştirecek.


Projenin ikinci gününde de Tunuslu gençler Erciyes Kamp Eğitim Merkezinde kayak deneyimi yaşadı. Tunuslu gençler, Yamandede Konağı ve Osmanlı Sokağını tanıma fırsatı buldular.


Projenin üçüncü gününde de Tunuslu gençler Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önünde Murat Eskici ile bir araya geldi. İl Müdürü Eskici, gençlere "Sizleri Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamında yapacağınız gezilerde ülkemizi ve kültürümüzü iyi tanımanızı istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:01 Kaynak: İHA
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