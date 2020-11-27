Tunuslu hakem Ali Bin Nasır: Maradona'nın İngiltere'ye attığı golden gururluyum

İngiltere ile Arjantin arasında oynanan, futbol tarihinin unutulmaz maçlarından 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinin Tunuslu hakemi Ali Bin Nasır, Arjantinli efsanenin attığı ikinci golde oyunu durdurmadığı için kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

Çarşamba günün 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'nın kendi yarı sahasından aldığı topla 4 oyuncuyu çalımlayıp attığı gol FIFA tarafından daha sonra "Yüzyılın Golü" olarak da seçildi.

Bugün 76 yaşında olan emekli hakem, "Tanrı'nın Eli" olarak adlandırılan maçtaki ilk golü vermekten başka çaresinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Bin Nasır ikinci golüyse şöyle anlattı:

"Orta sahadan topu aldı, onu yakından takip ediyordum. Maradona gibi birinin oynadığı maçı yönetiyorsanız, gözlerinizi ondan ayıramazsınız"

"Üç kere düşürmeye çalıştılar ama zafer arzusuyla ilerliyordu. Kale sahasına girene kadar her seferinde 'avantaj' diye bağırdım."

"Kale sahasının dışından izliyordum ve bu oyuncunun üç savunmacıyı ayıp, yaklaşık 50 metre nasıl hızla koştuğunu merak ediyordum. 'Şimdi savunmacılar onu düşüremey çalışacak' diye düşüdüm. Bunun olmasını bekliyordum ve penaltı düdüğünü çalmaya hazırdım"

"Şaşırtıcı bir şekilde bir defans oyuncusunu ve kaleciyi de geçip 'yüzyılın golünü' attı."

"Bir insan ve bir hakem olarak bu tarihi başarıda rol oynadığım için gururlu ve onurluyum"

"İlk üç temastan herhangi birinde faul çalsaydım, bu kadan muhteşem bir şeye tanıklık edemeyecektik. Avantaja oynatmam en gurur duyduğum başarılarımdan biri"

Bin Nasır, Mexico City'deki Azteca Stadyumu'nda 115 bin taraftarın önünde oynanan 1986 çeyrek finalinin, ilk goldeki tartışmalı kararına rağmen, kariyerinin "en üst düzey noktası" olduğunu belirtti.

"Top İngiliz defans oyuncusundaydı (Steve Hodge) geriye oynadı ve Maradona, Peter Shilton ile birlikte topa yükseldi, her ikisi de benim ters tarafıma bakıyordu"

"Bulgar yarımcı hakem Bogdan Doçev'e dönüklerdi"

"Başta tereddüt ettim, sonra Doçev'e baktım, orta çizgiye doğru koşuyordu. Elle oynama işareti vermemişti'

"O zaman FIFA'nın talimatları açıktı, yardımcım daha iyi pozisyondaysa, onun kararına uymalıydım"

2017'de 80 yaşında hayatını kaybeden Doçev ise daha sonra "Fifa yardımcı hakemlerin kararlarını orta hakemle tartışmasına izin vermiyordu" demişti.

Doçev "Fifa bu kadar önemli bir maça Avupalı bir orta hakem verseydi, Maradona'nın golü sayılmazdı" diye de ısrar etmişti.

Ancak Bin Nasır, İngiliz oyuncuların gösterdiği centilmenliğin "güzel" olduğunu söyledi.

Bin Nasır olanları "Gary Lineker bana gelip, 'lütfen hakem, el var' dedi. Ben de "Lütfen oynamaya devam edin' diye yanıt verdim" diye hatırlıyor.

"Bana göre FIFA talimatları uyarınca yüzde 100 goldü" diye konuştu.

Daha sonra Lineker maçın bitmesine dokuz dakika kala bir gol attı ve beraberlik golüne de çok yaklaştı.

Bin Nasır "İngiltere gol attığında, gizlice bir gol daha atmalarını istedim."

"Maçtan 30 dakika daha keyif almak istiyordum. Başlangıcından bitişine tam bir keyifti."

"O günkü sıcağa karşın, devam etsin istedim. İki büyük takım arasında güzel bir maçtı."

Ali Bin Nasır, 2015'te Maradona'yla tekrar karşılaştığı günü de hatırlıyor.

Maradona Tunus'u ziyaret ettiğinde, Bin Nasır'ın evine de gitmişti.

"Ona, o yıl Dünya Kupasını kazanının Arjantin değil, Maradona olduğun söyledim"

"Bana 'Sen olmasaydın yüzyılın golünü atamazdım' diye yanıt verdi."

"Bana imzalı bir formasını verdi. Üzerinde 'Para Ali mi Amigo Eterna- Ebedi dostum Ali için' yazıyodu.