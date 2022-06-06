Tunuslu hakimler Cumhurbaşkanı Said'in yargı kararnamesine karşı genel grevde - Son Dakika
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Tunuslu hakimler Cumhurbaşkanı Said'in yargı kararnamesine karşı genel grevde

06.06.2022 14:12
Tunuslu hakimler Cumhurbaşkanı Said'in yargı kararnamesine karşı genel grevde

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 hakimi görevden almasını protesto eden meslektaşları bir haftalık genel grev başlattı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 hakimi görevden almasını protesto eden meslektaşları bir haftalık genel grev başlattı.

Tunus Genç Hakimler Derneği Başkanı Murad Mesudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, greve ülke genelinde katılım olduğunu söyledi.

Mesudi, "Hakimlerin bağımsızlığını teyit etmek ve nedensiz görevden almalara karşı başlattığımız genel greve tüm Tunus mahkemelerinde çalışan hakimler tarafından katılım sağlandı." dedi.

Görevden alınan hakimlerin çoğunun Cumhurbaşkanı Said'in kararlarından farklı düşündükleri için bu durumla karşılaştıklarını belirten Mesudi, "Yüksek Yargı Konseyinin görevden alma yetkisi var, fakat cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi yok. Cumhurbaşkanı Said, istediği gibi hareket etmeyen hakimleri görevden aldı." ifadelerini kullandı.

Grevin bir hafta süreceğini aktaran Mesudi, Cumhurbaşkanı Said'in 57 hakimi görevden aldığı kararnameyi çekmesi durumunda eyleme hemen son vereceklerini vurguladı.

Genel grev terör davalarını kapsamıyor

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 hakim 1 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da büyük tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, Said'in yargı kararnamesine karşı bir haftalık genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.

Söz konusu grev kararının önemli terör davalarını kapsamadığı bildirilmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Yargı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunuslu hakimler Cumhurbaşkanı Said'in yargı kararnamesine karşı genel grevde - Son Dakika

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