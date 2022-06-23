Tunuslu hakimler görevden alınan meslektaşları için eylem düzenledi - Son Dakika
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Tunuslu hakimler görevden alınan meslektaşları için eylem düzenledi

23.06.2022 17:24
Tunuslu hakimler görevden alınan meslektaşları için eylem düzenledi

Tunus'ta, Cumhurbaşkanı Kays Said'in onlarca hakimi görevden aldığı yargı kararnamesi protesto edildi.

Tunus'ta, Cumhurbaşkanı Kays Said'in onlarca hakimi görevden aldığı yargı kararnamesi protesto edildi.

Başkent Tunus'taki Adalet Sarayı önünde toplanan onlarca hakim, Cumhurbaşkanı Said'in 57 hakimi görevden aldığı kararnameyi "Öfke Günü" eylemiyle protesto etti.

Yargı mensuplarının göreve iadesini talep eden hakimler, "Yargıya gem vurmaya hayır", "Yargıdan elinizi çekin", "Bağımsız ve özgür yargı" pankartları açtı.

Eylemde konuşan Tunus Hakimler Derneği Onursal Başkanı Ravda el-Karafi, "Meslektaşlarımızın başına gelenler hukukun üstünlüğünü savunanlar için kritik bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanı'nın yargıya yönelik kararları, yargı erkini siyasallaştırıyor." dedi.

Tunuslu hakimler 6 Haziran'dan bu yana genel grevde

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 hakim 1 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, Said'in yargı kararnamesine karşı genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Said'in greve rağmen geri adım atmaması üzerine, görevden alınan 3 hakim 22 Haziran'da açlık grevi başlattıklarını duyurmuştu.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını duyurmuştu.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Yargı, Tunus, Güncel, Son Dakika

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