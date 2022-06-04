Tunuslu hakimlerden bir haftalık grev kararı

Tunus Hakimler Derneği, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 hakimi görevden almasına tepki olarak bir haftalık grev kararı aldı.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ta yer alan habere göre, Tunus Hakimler Derneği Olağanüstü Ulusal Konseyi toplantısı düzenlendi.

Haberde, Derneğin, pazartesi gününden itibaren tüm yargı kurumlarında bir hafta süreyle greve gidilmesini oy çoğunluğuyla kabul ettiği kaydedildi.

Toplantıda ayrıca tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması yönünde karar alındığı belirtildi.

Söz konusu grev kararının önemli terör davalarını kapsamadığı bilgisi verildi.

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı yargıçlar hakkında kararname çıkaracaklarını duyurmasının ardından, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle çarşamba günü 57 yargıç görevden alınmıştı.

Söz konusu karar Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra ABD ve Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere uluslararası camianın da büyük tepkisine neden olmuştu.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.