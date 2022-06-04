Tunuslu hakimlerden bir haftalık grev kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunuslu hakimlerden bir haftalık grev kararı

04.06.2022 21:38
Tunuslu hakimlerden bir haftalık grev kararı

Tunus Hakimler Derneği, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 hakimi görevden almasına tepki olarak bir haftalık grev kararı aldı.

Tunus Hakimler Derneği, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 hakimi görevden almasına tepki olarak bir haftalık grev kararı aldı.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ta yer alan habere göre, Tunus Hakimler Derneği Olağanüstü Ulusal Konseyi toplantısı düzenlendi.

Haberde, Derneğin, pazartesi gününden itibaren tüm yargı kurumlarında bir hafta süreyle greve gidilmesini oy çoğunluğuyla kabul ettiği kaydedildi.

Toplantıda ayrıca tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması yönünde karar alındığı belirtildi.

Söz konusu grev kararının önemli terör davalarını kapsamadığı bilgisi verildi.

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı yargıçlar hakkında kararname çıkaracaklarını duyurmasının ardından, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle çarşamba günü 57 yargıç görevden alınmıştı.

Söz konusu karar Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra ABD ve Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere uluslararası camianın da büyük tepkisine neden olmuştu.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

YORUMLAR
500
Tunus'taki 'ulusal diyalog toplantıları' boykotlarla başladı Tunus'taki 'ulusal diyalog toplantıları' boykotlarla başladı Tunuslu hakimlerden Cumhurbaşkanı Said'in yargı mensuplarını görevden almasına tepki Tunuslu hakimlerden Cumhurbaşkanı Said'in yargı mensuplarını görevden almasına tepki
Kaynak: AA

Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunuslu hakimlerden bir haftalık grev kararı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 21:47:27. #1.12#
SON DAKİKA: Tunuslu hakimlerden bir haftalık grev kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement