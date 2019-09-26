Son Dakika Haberleri: Tunuslu hakimlerden "süresiz grevlere devam" mesajı
Son Dakika Politika Haber

Tunuslu hakimlerden "süresiz grevlere devam" mesajı

1 saat önce

Tunuslu Hakimler Derneği (AMT), bazı avukatların Asliye Mahkemesi'ndeki başsavcılık ofisine "baskın" düzenlemesine tepki için cuma günü başladıkları süresiz grevin, ülkedeki tüm mahkemelerde devam ettiğini duyurdu.

Tunuslu Hakimler Derneği (AMT), bazı avukatların Asliye Mahkemesi'ndeki başsavcılık ofisine "baskın" düzenlemesine tepki için cuma günü başladıkları süresiz grevin, ülkedeki tüm mahkemelerde devam ettiğini duyurdu.

Başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenleyen AMT Başkanı Enes el-Hammadi, "Bu avukatların yaptığı, yargı kurumuna saldırı ve ihlaldir." dedi.

Tunuslu hakimlerden süresiz grevlere devam mesajı

Başsavcı, Tunus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftlik Bank davasına, mahkeme başkanı ile avukatın arasında geçen diyalog damga vurdu
Erdoğan'dan yaptırım açıklaması: ABD'nin almayı planladığı önlemlerden Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz Erdoğan'ın BM konuşmasına İslam coğrafyasından övgü yağdı: Ne lider ama İngiliz basınından Türkiye siyasetiyle ilgili analiz: Babacan yüzde 10 alırsa İmamoğlu başkan olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:12:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunuslu hakimlerden "süresiz grevlere devam" mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]