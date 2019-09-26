Tunuslu hakimlerden "süresiz grevlere devam" mesajı
1 saat önce
Tunuslu Hakimler Derneği (AMT), bazı avukatların Asliye Mahkemesi'ndeki başsavcılık ofisine "baskın" düzenlemesine tepki için cuma günü başladıkları süresiz grevin, ülkedeki tüm mahkemelerde devam ettiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:49 Kaynak: AA
Tunuslu Hakimler Derneği (AMT), bazı avukatların Asliye Mahkemesi'ndeki başsavcılık ofisine "baskın" düzenlemesine tepki için cuma günü başladıkları süresiz grevin, ülkedeki tüm mahkemelerde devam ettiğini duyurdu.
Başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenleyen AMT Başkanı Enes el-Hammadi, "Bu avukatların yaptığı, yargı kurumuna saldırı ve ihlaldir." dedi.
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