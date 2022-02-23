Tunuslu hakimlerden "yargı bağımsızlığına" destek çağrısı - Son Dakika
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Tunuslu hakimlerden "yargı bağımsızlığına" destek çağrısı

23.02.2022 17:11
Tunuslu hakimlerden "yargı bağımsızlığına" destek çağrısı

Tunuslu hakimler, tüm sivil ve siyasi örgütlere ülkedeki yargı organının bağımsızlığına destek vermeleri çağrısında bulundu.

Tunuslu hakimler, tüm sivil ve siyasi örgütlere ülkedeki yargı organının bağımsızlığına destek vermeleri çağrısında bulundu.

Tunus Hakimler Derneği, " Yürütme yetkisinin yargı üzerindeki etkisini genişletmesinin tehlikeleri" başlıklı bir konferans düzenledi.

Dernek Başkanı Enes el-Hamdi, Tunus Adalet Sarayı'nda düzenlenen konferansta, "Ulusal çapta faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarını ve siyasi kurumları yargının bağımsızlığını savunmaya davet ediyoruz." dedi.

Bağımsız yargı organının yara alması halinde, tüm hak ve özgürlüklerin yara alacağını vurgulayan Hamdi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetmesini ve yerine yeni bir yargı organı oluşturmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Said'in, yargıya yönelik kararlarıyla "hakimlerin boynuna kılıç dayadığını" söyleyen Hamdi, yargının bağımsızlığı için mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi savunmak adına yargının bağımsızlığını desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Hamdi, şunları kaydetti:

"Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi ve yerine yeni bir oluşumun atanmasını protesto etmek için başlattığımız eylemler kapsamında duruşmalara bir saat gecikmeli başlıyoruz. Ayrıca yeni yargı konseyini reddettiğimizi sembolize eden kırmızı kurdele takıyoruz."

Said'in olağanüstü kararları ve Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 7 Şubat'ta da Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurdu. Tunus Cumhurbaşkanlığından 12 Şubat'ta yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve yerine geçici bir konsey oluşturulmasını öngören kararnamenin Said tarafından imzalandığı bildirildi.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Tunus Cumhurbaşkanı, Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesini savundu Tunus Cumhurbaşkanı, Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesini savundu

cumhurbaşkanı, Adalet, Tunus, Yargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunuslu hakimlerden 'yargı bağımsızlığına' destek çağrısı - Son Dakika


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