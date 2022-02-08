Tunuslu hakimlerden Yüksek Yargı Konseyi'nin feshedilmesini protesto etmek için grev çağrısı - Son Dakika

Tunus Hakimler Derneği, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetmesini duyurmasının ardından, bu kararı protesto etmek için iki günlük iş bırakma eylemi çağrısında bulundu.

Denek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetmesi değerlendirildi.

Açıklamada, "Adli, idari ve mali olmak üzere tüm hakimleri çarşamba ve perşembe günü tüm Tunus Mahkemelerinde çalışmayı tamamen askıya almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Said'in, yargının bağımsızlığını açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Kuvvetler ayrılığı ilkesinin açıkça ihlal edilmesi, yasama, yürütme ve yargı erklerinin arasındaki dengeyi bozan Konsey'in feshedilme kararı kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Aynı açıklamada, perşembe günü, Yüksek yargı Konseyi'nin önünde düzenlenecek gösteriye katılım çağrısı yapıldı.

Konseyin fesih kararı ve gelinen süreç

İçişleri Bakanlığı'na 5 Şubat'ta yaptığı ziyaret sırasında geçici bir kararname çıkararak Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetme kararı alacağını söyleyen Said, "Şu andan itibaren bu Konsey tarihe karıştığını bilsin. Konsey mevkilerin satıldığı yer haline geldi. Yargı sisteminin temeli kayırmacılık üzerine kurulmuş. Onların yeri yargı makamı değil sanık sandalyesidir" ifadelerini kullanmıştı.

Yüksek Yargı Konseyi yaptığı açıklamada Anayasal ve bağımsız bir kurum olan Konsey'in feshi için yasal bir dayanağın bulunmadığını, kanun ve Tunus Anayasası'nın Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetme mekanizmasından yoksun olduğunu duyurmuştu.

Konsey Başkanı Yusuf Buzahir de dünkü açıklamasında, sabah saatlerinden itibaren emniyet güçlerince, idari personel ve Konsey üyeleri dahil binaya girişlerin engellediğini belirtmişti.

Konsey merkezinin kapatılmasının ardından, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Said ile Başbakan Necla Buden Ramazan Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.