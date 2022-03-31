Tunuslu hukukçulardan Cumhurbaşkanı Said'in tüm yetkileri elinde toplamasına tepki - Son Dakika
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Tunuslu hukukçulardan Cumhurbaşkanı Said'in tüm yetkileri elinde toplamasına tepki

31.03.2022 17:26
Tunuslu hukukçulardan Cumhurbaşkanı Said'in tüm yetkileri elinde toplamasına tepki

Tunuslu hukukçular, Temsilciler Meclisini fethettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Kays Said'in "tüm yetkileri tekeline almasına" tepki gösterdi.

Tunuslu hukukçular, Temsilciler Meclisini fethettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Kays Said'in "tüm yetkileri tekeline almasına" tepki gösterdi.

Ülkedeki çeşitli hukuk fakülteleri ve enstitülerde görevli 40 profesörün imzasıyla yayımlanan açıklamada, Said'in devlet kurumlarını feshetme adımlarına karşı uyarılar yer aldı.

Yargı yolu kapalı kararnamelerin hukuka uygun olmadığı ve "zulüm devleti" tesis ettiği savunulan açıklamada, "Bir kişinin tüm yetkileri tekeline alması yalnızca demokratik olmayan rejimlerin kurulmasına hizmet eder." ifadesi kullanıldı.

Said'in yerel yönetim şeklini hedef alma veya kendi başına yeni bir anayasa ile ülkeyi sonu belirsiz maceralara sürüklemesine karşı uyarıda bulunan hukukçular, halkı temsil eden seçilmişler tarafından hazırlanmayan bir anayasanın demokratik niteliğinden yoksun olacağını vurguladı.

Açıklamada insan hakları ve özgürlükler alanında giderek artan endişelere de dikkat çekildi.

Said'in olağanüstü kararları

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmıştı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Said son olarak dün Temsilciler Meclisini fethettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıldan bu yana aldığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Ülkedeki bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

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