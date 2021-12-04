Tunuslu işçi sendikasından, ulusal diyalog çağrısı - Son Dakika

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), ülkeyi demokratik yoluna geri döndürmek için kapsamlı bir ulusal diyalog çağrısı yaptı.

Sendika lideri Ferhat Haşşad'ın öldürülmesinin 69. yıldönümünü dolayısıyla başkent Tunus'ta sıkı güvenlik tedbirleri altında yetkililerin ve sendikacıların katılımıyla bir anma programı düzenlendi

TGİS Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, programda yaptığı konuşmada, "Tunus'u demokratik yoluna geri döndürmek için kapsamlı bir ulusal diyaloga gitmeliyiz. Diyalog dili bozuldu ve biz ulusal birlik arıyoruz." dedi.

Siyasi başarısızlık ve ülkeyi içinden geçtiği tünelden çıkaracak bir programın yokluğu nedeniyle tüm göstergelerin yakın bir tehlikeye karşı uyardığını belirten Tabbubi, halkın günlük yaşamını derinden etkileyen sosyal, sağlık, ekonomik ve çevresel krizleri sona erdirmek için bir araya gelerek ortak çaba harcamaları gerektiğini vurguladı.

Tabbubi, sendikanın, son 10 yılda yolsuzluğu durdurma ve politikacıların başarısızlığının üstesinden gelme arayışıyla 25 Temmuz'da alınan kararlardan umutlandığını ancak Cumhurbaşkanı Kays Said'in bir yol haritası veya net bir proje ortaya koymadığını ifade etti.

Genel Sekreter Tabbubi, dış ve iç baskıları sona erdirmek için bir zaman sınırı belirlenmesi ve pratik önlemler alınması gerektiğini, bunun ise ancak ülkenin tüm ulusal siyasi, sosyal ve sendikal hassasiyetlerini bir araya getiren ulusal bir diyalog yoluyla gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

Tunus'ta işçiler, her yıl 5 Aralık'ta, Tunus Genel İşçi Sendikası'nın kurucularından, Fransız işgali karşısında bağımsızlığın sembollerinden biri olan ve Fransa'nın 5 Aralık 1952'de suikast düzenleyerek öldürdüğü sendika lideri Ferhat Haşşad'ı anıyor.

Tunus'ta "istisnai durum" nasıl oluştu

Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yeni bir kanun hükmünde kararname yayımlamıştı. Bu kararnamede Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti. Said'in aldığı kararlar ülkede bir "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Ülkesinde insan hakları ihlallerinin yaşanmayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Said, "Anayasa askıya alınmadı, Anayasa'nın belirlediği istisnai tedbirlere başvuruldu." ifadesine yer vermişti.