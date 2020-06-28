Tunuslu işçiler ekonomik durumun kötüleşmesini protesto etti - Son Dakika

Tunus'un güneyindeki Safaks kentinde binlerce işçi, ekonomik durumun kötüleşmesini ve sendikacıların tutuklanmasını protesto etti.

Ülkenin en büyük işçi sendikası Tunus Genel İşçi Sendikasının (UGTT) çağrısıyla düzenlenen eylemde ekonomik durumun bozulmasına ve bir milletvekiline saldıran sendikacıların tutuklanmasına tepki gösterildi.

Göstericiler, "Halk bağımsız bir yargı istiyor", "Tutukluların serbest bırakılmasında ısrarcıyız" sloganları attı.

UGTT Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, yaptığı basın açıklamasında, "Ücretleri azaltma niyetini ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) ulusal egemenliği hedef alan müdahalelerini kabul etmiyoruz." dedi.

Tabbubi, tutuklu sendikacılar konusunda da siyasi pazarlıklardan uzak, bağımsız ve insaflı bir yargı istediklerini dile getirdi.

Söz konusu sendikacılar, Milletvekili Muhammed El-Afas'ın geçen mart ayında görev başında sözlü ve fiziki saldırıya uğradığı şikayetinin ardından 6 Nisan'da tutuklanmıştı.

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, perşembe günü mecliste yaptığı konuşmada, yüzde 6'lık daralma yaşanması nedeniyle ülke ekonomisinin çökebileceği uyarısında bulunmuş ve ekonominin yeniden inşası için kurtarma planı önermişti.

Fahfah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yerel piyasayı tehdit ettiğini, 130 bin vatandaşın işsiz kalma tehlikesinin bulunduğunu açıklamıştı.