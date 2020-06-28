Tunuslu işçiler ekonomik durumun kötüleşmesini protesto etti - Son Dakika

Tunuslu işçiler ekonomik durumun kötüleşmesini protesto etti

Tunus'un güneyindeki Safaks kentinde binlerce işçi, ekonomik durumun kötüleşmesini ve sendikacıların tutuklanmasını protesto etti.

Tunus'un güneyindeki Safaks kentinde binlerce işçi, ekonomik durumun kötüleşmesini ve sendikacıların tutuklanmasını protesto etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

Ülkenin en büyük işçi sendikası Tunus Genel İşçi Sendikasının (UGTT) çağrısıyla düzenlenen eylemde ekonomik durumun bozulmasına ve bir milletvekiline saldıran sendikacıların tutuklanmasına tepki gösterildi.

Göstericiler, "Halk bağımsız bir yargı istiyor", "Tutukluların serbest bırakılmasında ısrarcıyız" sloganları attı.

UGTT Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, yaptığı basın açıklamasında, "Ücretleri azaltma niyetini ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) ulusal egemenliği hedef alan müdahalelerini kabul etmiyoruz." dedi.

Tabbubi, tutuklu sendikacılar konusunda da siyasi pazarlıklardan uzak, bağımsız ve insaflı bir yargı istediklerini dile getirdi.

Söz konusu sendikacılar, Milletvekili Muhammed El-Afas'ın geçen mart ayında görev başında sözlü ve fiziki saldırıya uğradığı şikayetinin ardından 6 Nisan'da tutuklanmıştı.

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, perşembe günü mecliste yaptığı konuşmada, yüzde 6'lık daralma yaşanması nedeniyle ülke ekonomisinin çökebileceği uyarısında bulunmuş ve ekonominin yeniden inşası için kurtarma planı önermişti.

Fahfah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yerel piyasayı tehdit ettiğini, 130 bin vatandaşın işsiz kalma tehlikesinin bulunduğunu açıklamıştı.

Tunus, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 18:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunuslu işçiler ekonomik durumun kötüleşmesini protesto etti - Son Dakika

Son Dakika

18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:57 Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 09:13 Bisikletten düşme numarası yaparak vatandaşları kandıran yaşlı adam, kameralara yakalandı 23:21 Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti 14:27 Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi "Hacıyım yalan söylemem" dedi
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
18:29
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
18:28
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
18:02
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
17:42
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
17:38
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
17:12
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
Son Dakika: İstanbul'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
17:06
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veren lokanta sahibi, ikinci şubesini açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım
17:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 18:54:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunuslu işçiler ekonomik durumun kötüleşmesini protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]