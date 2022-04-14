Tunuslu muhaliflerden Cumhurbaşkanı Said'e karşı ortak cephe - Son Dakika
Üye Girişi

Tunuslu muhaliflerden Cumhurbaşkanı Said'e karşı ortak cephe

14.04.2022 23:02
Tunuslu muhaliflerden Cumhurbaşkanı Said'e karşı ortak cephe

Tunus'ta Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararlarına karşı mücadele için kurulacak her türlü ittifakı destekleyeceğini duyurdu.

Tunus'ta Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararlarına karşı mücadele için kurulacak her türlü ittifakı destekleyeceğini duyurdu.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Emel Partisi Siyasi Komite Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi'nin 10 Nisan'da "Ulusal Kurtuluş Cephesi" adıyla Tunus muhalefetini bir araya gelme çağrısı değerlendirildi.

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi tarafından imzalanan açıklamada, "Nahda Hareketi, darbeye karşı çabaları birleştiren ve alternatif çözümler sunan geniş bir siyasi cephe oluşturulması çağrısı yapan Ahmed Necin eş-Şabbi'nin çağrısını destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Said'in, muhalifleri "dış güçler ile iş birliği" yaptıkları iddialarının da yanıtlandığı açıklamada, "Nahda Hareketi, tüm siyasi kararlarında ülkenin egemenliğine saygı çerçevesinde hareket eder." ifadeleri kullanıldı.

Ülkedeki ekonomik krizin değerlendirildiği açıklamada, ülkedeki yönetim boşluğundan dolayı krizin derinleştiği vurgulandı.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi 10 Nisa'da Tunus Şehitler Günü anma vesilesiyle düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının protesto edildiği gösteride konuşan Şabbi, Tunus muhalefetini Cumhurbaşkanı Said'e karşı "Ulusal Kurtuluş Cephesi" adı altında bir araya gelme çağrısı yapmıştı.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz'daki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

YORUMLAR
500
Sri Lanka Cumhurbaşkanı: Mevcut ekonomik kriz, tarihimizde karşılaşılan en büyük zorluk Sri Lanka Cumhurbaşkanı: Mevcut ekonomik kriz, tarihimizde karşılaşılan en büyük zorluk Avrupa Parlamentosu: Tunus'ta geniş kapsamlı ulusal bir diyalog gerekli Avrupa Parlamentosu: Tunus'ta geniş kapsamlı ulusal bir diyalog gerekli

cumhurbaşkanı, Ekonomik Kriz, Nisan, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunuslu muhaliflerden Cumhurbaşkanı Said'e karşı ortak cephe - Son Dakika


Son Dakika
23:01 Süleyman Soylu'dan Semra Güzel tepkisi geldi: Böyle bir kişiyi, TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir?
22:51 Galatasaray'da seçimi kazanması durumunda Metin Öztürk, görüşeceği hocayı açıkladı!
22:33 Belediye çalışanı para dolu çanta buldu, sahibi uyuşturucu kaçakçısı çıktı!
22:10 Zelenski'den Almanya ve Macaristan'a tepki: Rus petrolü için kanlı para ödeniyor
22:08 Atalanta perişan oldu, Merih Demiral maçın sonunu getiremedi
21:29 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan camiaya çağrı
21:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: E-ticaret platformlarına belirli sınırlamalar getiriyoruz
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracata yatırımlarına yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla finansman imkanı getiriyoruz
20:27 20 maçta 16 gol atıyor! Fenerbahçe bu kez turnayı gözünden vurdu
20:17 14 Nisan'da koronavirüsten 21 kişi vefat etti, 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 23:08:29. #1.13#
SON DAKİKA: Tunuslu muhaliflerden Cumhurbaşkanı Said'e karşı ortak cephe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement