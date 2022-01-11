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Tunuslu muhaliflerden Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına karşı gösteri çağrısı - Son Dakika

Tunuslu muhaliflerden Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına karşı gösteri çağrısı

11.01.2022 15:31
Tunuslu muhaliflerden Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına karşı gösteri çağrısı

Tunus'ta aralarında birçok siyasi parti ve aktivistin de bulunduğu muhalifler, Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü kararlarına karşı 14 Ocak'ta halkı sokağa çağırdı.

Tunus'ta aralarında birçok siyasi parti ve aktivistin de bulunduğu muhalifler, Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü kararlarına karşı 14 Ocak'ta halkı sokağa çağırdı.

Nahda Hareketi, eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi başta olmak üzere birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu, Cumhurbaşkanı Said'in Meclisin çalışmalarını durduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz kararlarını protesto için düzenlenecek gösteriye katılım çağrısı yaptı.

Nahda Hareketinden yapılan açıklamada, "14 Ocak 2022 Cuma günü özgürlüklerin ve demokrasinin ağır ihlale uğradığı 25 Temmuz kararlarını protesto etmek, devrim ve şehitlerimizin ruhunu şad etmek için halkımızı 'kararlı duruş yürüyüşüne' katılmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eski Cumhurbaşkanı Merzuki de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Tunusluları, 2011 devriminin yıl dönümü münasebetiyle 14 Ocak'ta başkent Tunus ve diğer kentlerde Said'in kararlarına karşı yapılması planlanan gösterilere katılmaya çağırdı.

Merzuki, "Bu gösteriler, darbeciyi istifaya zorlayacak; meşruiyet, demokratik sistem, anayasanın üstünlüğü ve şeffaf seçimler kanalıyla halk egemenliğini geri getirecek tüm sivil ve barışçıl direniş yollarının kullanılacağı sivil itaatsizliğin başlangıcı olsun." ifadelerini kullandı.

Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından Tunuslu aktivist ve siyasilerin katılımıyla kurulan Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, 14 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan gösteriye katılacaklarını duyurdu.

Siyasi partilerden Hür Anayasa Partisi ve İşçi Partisi de yaptıkları açıklamalar ile destekçilerini gösterilere katılmaya çağırdı.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Hizb-i İslami Partisi, cumhurbaşkanı, Tunus, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunuslu muhaliflerden Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına karşı gösteri çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunuslu muhaliflerden Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına karşı gösteri çağrısı - Son Dakika
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