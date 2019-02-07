Son Dakika Haberleri: Tunuslu Öğretmenler Hükümet Binasının Önünde Toplandı

Tunuslu Öğretmenler Hükümet Binasının Önünde Toplandı

12 dakika önce

- Tunuslu öğretmenler hükümet binasının önünde toplandıTUNUS - Yüzlerce Tunuslu öğretmen, taleplerini dikkate almadıkları gerekçesiyle hükümeti ve Eğitim Bakanını protesto etmek için başkent Tunus'un Kasaba Meydanı'nda toplandı.

Tunuslu Öğretmenler Hükümet Binasının Önünde Toplandı, System.String[]
- Tunuslu öğretmenler hükümet binasının önünde toplandı

TUNUS - Yüzlerce Tunuslu öğretmen, taleplerini dikkate almadıkları gerekçesiyle hükümeti ve Eğitim Bakanını protesto etmek için başkent Tunus'un Kasaba Meydanı'nda toplandı.
Tunus'ta yüzlerce öğretmen, başkent Tunus'ta hükümet binasının önündeki Kasaba Meydanı'nda toplanarak taleplerini dikkate almayan Hükümeti ve Eğitim Bakanını protesto etti. Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen öğretmenler, Eğitim Bakanını eleştiren ve taleplerinin değişmediğini söyleyen sloganlar attı.
Tunus'taki ilk ve ortaokul öğretmenleri, okullara ayrılan ödeneğin ve maaşların iki katına çıkarılmasını, daha iyi ve erken emeklilik koşullarını ve okulların altyapılarının geliştirilmesini talep etti.
Tunus'ta ilk ve orta düzeyde 950 bin öğrenci ve 77 bin 260 öğretmen bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Tunus, Hükümet, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut Artık İnternet Üzerinden Yapılabilecek! E-tebligat Dönemi Başladı

Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı Venezuela, Kaçak Yollardan Ülkeye Sokulan ABD Silahlarına El Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 00:16:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunuslu Öğretmenler Hükümet Binasının Önünde Toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]