Tunuslu sanatçı Abir Nasroui "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali"nde sahne aldı
7 saat önce
Tunus'un Naftah kentinde "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" başladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:24 Kaynak: AA
Tunus'un Naftah kentinde "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalde Tunuslu sanatçı Abir Nasraoui sahne aldı.
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