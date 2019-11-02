Son Dakika Haberleri: Tunuslu sanatçı Abir Nasroui "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali"nde sahne aldı
Son Dakika Kültür Sanat Tunuslu sanatçı Abir Nasroui 'Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali'nde sahne aldı

Tunuslu sanatçı Abir Nasroui "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali"nde sahne aldı

7 saat önce

Tunus'un Naftah kentinde "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" başladı.

Tunus'un Naftah kentinde "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalde Tunuslu sanatçı Abir Nasraoui sahne aldı.

Tunuslu sanatçı Abir Nasroui Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali nde sahne aldı

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:24 Kaynak: AA
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