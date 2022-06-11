Tunuslu sanatçı Dhafer Youssef, AKM'de konser verdi

Tunuslu udi ve şarkıcı Dhafer Youssef, 2. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) dinleyicileriyle bir araya geldi.

Konserde usta sanatçı, sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı sevilen eserlerini seslendirdi.

Youssef, "Burada harika müzisyenlerle çalıp söylediğimde bu hayattan daha iyi bir şey olmadığını hissediyorum." dedi.

Dinleyicilerini çok sevdiğini dile getiren ve onları dansa davet eden Youssef, konserde şarkılarının hikayelerini de anlattı.

İstanbul'un kendisi için özel bir şehir olduğunu söyleyen sanatçıya konserde, 3 kişilik orkestra eşlik etti.

Youssef, daha önce Hüsnü Şenlendirici ve Aytaç Doğan'ın arasında bulunduğu birçok Türk sanatçıyla da ortak projeye imza atmıştı.