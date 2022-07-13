Tunuslu tenisçi Ons Jabeur ülkesine döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Tunuslu tenisçi Ons Jabeur ülkesine döndü

13.07.2022 22:07

Görüntü Dökümü: Tenisçi Ons Jabeur'un Kartaca Havalimanı'na gelişi Tenisçi Ons Jabeur'un gazetecilere açıklama yapması Tunus Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dakiş ile röportaj TUNUS - Grand slam turnuvalarında finale yükselen ilk Arap ve Afrikalı tenisçi olarak tarihe geçen 27 yaşındaki Ons...

Görüntü Dökümü:

Tenisçi Ons Jabeur'un Kartaca Havalimanı'na gelişi

Tenisçi Ons Jabeur'un gazetecilere açıklama yapması

Tunus Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dakiş ile röportaj TUNUS - Grand slam turnuvalarında finale yükselen ilk Arap ve Afrikalı tenisçi olarak tarihe geçen 27 yaşındaki Ons Jabeur, ülkesine döndü. Başkent Tunus'taki Uluslararası Kartaca Havalimanı'na gelen Tunuslu tenisçi Jabeur, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dakiş ve sevenleri tarafından karşılandı.

YORUMLAR
500
Yaz tatilini seyahat ederek geçirmek isteyen gençlere müjde! 81 ildeki KYK yurtlarında konaklama ücretsiz olacak Yaz tatilini seyahat ederek geçirmek isteyen gençlere müjde! 81 ildeki KYK yurtlarında konaklama ücretsiz olacak KYK faizleri hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu: Çalışma hazır KYK faizleri hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu: Çalışma hazır
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunuslu tenisçi Ons Jabeur ülkesine döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:45 Güzel oyuncu Mine Tugay, mini elbisesiyle takipçilerini mest etti
21:07 Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu
21:05 Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
19:45 Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "istifa" iddialarını yalanladı: İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz! Söylentiler gerçeği yansıtmıyor
19:32 Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
19:19 Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti
18:58 Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay...
18:48 Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 22:14:26. #1.11#
SON DAKİKA: Tunuslu tenisçi Ons Jabeur ülkesine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement