Son Dakika Haberleri: Tunuslu Ünlü Ressam, Fmv Galeri Işık'ta Sanatseverlerle Buluşacak

Tunuslu Ünlü Ressam, Fmv Galeri Işık'ta Sanatseverlerle Buluşacak

1 saat önce

Türkiye'de ilk sergisini "Numen" ismiyle açacak olan sanatçının eserleri, 9 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında FMV Galeri Işık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Tunuslu Ünlü Ressam, Fmv Galeri Işık'ta Sanatseverlerle Buluşacak, System.String[]

Ahmed Zelfani'nin Türkiye'deki ilk sergisi, FMV Galeri Işık'ta

FMV Galeri Işık, Tunuslu ünlü ressam Ahmed Zelfani'nin eserlerine ev sahipliği yapacak.

TUNUS'ta doğan oyun yazarı, set tasarımcısı, görüntü yönetmeni ve ressam Ahmed Zelfani, çok yönlü bir sanatçı olarak eserlerini yirmi yıldır Kalysté, Cherif Güzel Sanatlar, Samia Achour, Belle Art, Essaadi ve Aire Libre Gallery - El Teatro Space gibi galerilerde sergiliyor. Zelfani, 1998'den itibaren Tunus Sanat ve Sinema Okulu'nda fotoğrafçılık dersleri veriyor.

Türkiye'deki ilk sergisini "Numen" ismiyle açacak Tunuslu çağdaş sanatçı Ahmed Zelfani gizemli, hassas ve derin eserleriyle tanınıyor. Sanatçının çok disiplinli üretimi, felsefesiyle birebir örtüşüyor. "Stil bir hapishane, teknik bir tuzak, sanatçının varoluş sebebi özgürlüğüdür" sözüyle sanat üretimindeki çeşitliliğe vurgu yaparak bakış açısını ortaya koyan Zelfani, çeşitli silüetler resmettiği ünlü tablolarında her birimizin taşıdığı yalnızlığa da vurgu yapıyor.

FMV Galeri Işık ve Tunus'un ünlü galerisi Musk and Amber Gallery iş birliği ile açılacak olan Ahmed Zelfani'nin kişisel resim sergisi, 11 Mayıs'a dek FMV Galeri Işık'ta izlenebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:03 Kaynak: Bültenler

Tunus, Türkiye, Güncel
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