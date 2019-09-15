Son Dakika Haberleri: Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti: Seçimde 24 aday yarışıyor
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Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti: Seçimde 24 aday yarışıyor

12 dakika önce

Arap Baharı'nın doğum yeri ve son kalesi olarak görülen Tunus’ta seçmen, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Tunus’ta 7 milyon 155 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler, 33 seçim bölgesindeki 13 bin sandıkta oy kullanacak.

Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti: Seçimde 24 aday yarışıyor, System.String[]

Arap Baharı'nın doğum yeri ve son kalesi olarak görülen Tunus'ta seçmen, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.


Tunus'ta 7 milyon 155 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler, 33 seçim bölgesindeki 13 bin sandıkta oy kullanacak.

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Arap Baharı, Tunus, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:00 
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