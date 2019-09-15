Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti: Seçimde 24 aday yarışıyor
12 dakika önce
Arap Baharı'nın doğum yeri ve son kalesi olarak görülen Tunus’ta seçmen, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Tunus’ta 7 milyon 155 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler, 33 seçim bölgesindeki 13 bin sandıkta oy kullanacak.
Arap Baharı'nın doğum yeri ve son kalesi olarak görülen Tunus'ta seçmen, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.
Tunus'ta 7 milyon 155 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler, 33 seçim bölgesindeki 13 bin sandıkta oy kullanacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:00
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