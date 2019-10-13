Son Dakika Haberleri: Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Nahda Hareketi Lideri Gannuşi
Son Dakika Politika Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Nahda Hareketi Lideri Gannuşi

Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Nahda Hareketi Lideri Gannuşi

34 dakika önce

Tunus'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için halk sandık başına giderken, liderler oy kullandıktan sonra ülke siyasetine ilişkin mesajlar verdi.

Tunus'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için halk sandık başına giderken, liderler oy kullandıktan sonra ülke siyasetine ilişkin mesajlar verdi.

Tunus'ta parlamento seçimlerini 52 milletvekiliyle birinci sırada tamamlayan Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, başkentin güneyindeki Bin Arus vilayetinde oyunu kullandı.

Daha önce adaylardan Kays Said'i parti olarak destekleyeceklerini açıklayan Gannuşi, meclise girmeyi başaran tüm partiler ve gruplarla koalisyon görüşmelerine başladıklarını söyledi.

Gannuşi, koalisyon kurulması halinde başbakanın Nahda Hareketi'nden olup olmayacağına ilişkin soruya, "Başbakan'ın Nahda'dan olması gerekiyor ama görüşmelerden sonra başka formüller de olabilir." yanıtını verdi.

Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Nahda Hareketi Lideri Gannuşi

Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:49 Kaynak: AA
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