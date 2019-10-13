Son Dakika Haberleri: Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Cumhurbaşkanı adayı Karvi
Son Dakika Güncel Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Cumhurbaşkanı adayı Karvi

Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Cumhurbaşkanı adayı Karvi

47 dakika önce

Tunus'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için halk sandık başına giderken, liderler oy kullandıktan sonra ülke siyasetine ilişkin mesajlar verdi.

Tunus'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için halk sandık başına giderken, liderler oy kullandıktan sonra ülke siyasetine ilişkin mesajlar verdi.

Tunuslular, bugün bağımsız aday anayasa profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi'nin yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Seçimleri yöneten bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), yerel saatle 15.30'a kadar ülke genelindeki katılımı yüzde 39,2 olarak açıkladı.

Ülkede geçen hafta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde ise hiç bir partinin çoğunluğu elde edememesi nedeniyle liderlerin sandık başı açıklamalarında koalisyona ilişkin mesajlar öne çıktı.

Geleneksel siyasetin dışından gelen medya patronu Nebil el-Karvi, birinci turda yüzde 15,8 oy alarak ikinci tura kalmıştı. "Yolsuzluk, vergi kaçırma ve kara para aklama" suçlarından 23 Ağustos'ta tutuklanan Nebil el-Karvi, çarşamba günü serbest bırakılmıştı.

Karvi'nin başkanlığını yaptığı Tunus'un Kalbi Partisi, 6 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimde 217 sandalyeli parlamentoda 38 milletvekili ile ikinci sırada yer almıştı.

Serbest kalmasına rağmen Karvi hakkındaki suçlamalar henüz düşmedi.

Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Cumhurbaşkanı adayı Karvi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 09:07 Kaynak: AA
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