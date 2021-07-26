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Tunuslular, yapılan darbe girişimi sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor - Son Dakika

Tunuslular, yapılan darbe girişimi sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor

26.07.2021 10:23

Cumhurbaşkanı'nın Başbakan ve Meclis'in yetkilerini alması sonrası Tunus sokakları karıştı. Darbe karşıtları sokağa dökülürken, sosyal medyada ise Türk halkının 15 Temmuz'da darbeye karşı verdiği mücadeleye ait görüntüler paylaşıldı. Bu görüntüleri yayınlayan Tunuslular, vatandaşlara darbeye karşı birlik olma çağrısı yapıyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün gece Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldı. Meclis'in tüm yetkilerini de donduran Cumhurbaşkanı, "Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerektiğini" belirterek isim vermediği bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne sürdü.

Darbe sonrası sokağa dökülen Tunuslular, 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapıyor

GANNUŞİ, "DARBE" OLARAK NİTELENDİRDİ

Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Gannuşi ise Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurma ve parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarını askıya alma kararını duyurmasının ardından Meclis binasına geldi. Yardımcısı ile diğer bir grup milletvekilinin eşliğinde Meclis kapısına gelen Gannuşi, kapıdaki askerlerden içeri girmelerine müsaade edilmesini istedi. Ancak Meclis kapısındaki askerler, Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerine Cumhurbaşkanlığından aldıkları talimatlar dolayısıyla girişlerine izin veremeyeceklerini iletti.

Darbe sonrası sokağa dökülen Tunuslular, 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapıyor

Askerlerle burada kısa bir diyalog yaşayan Gannuşi, Meclise giriş yapmalarının engellenmesini kınadı ve tüm milletvekillerine sorumluluklarını yerine getirmeleri ve yetkilerini kullanmaları çağrısında bulundu.

Darbe sonrası sokağa dökülen Tunuslular, 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapıyor

Tunus halkının özgürlükleri elinden alınarak saldırıya maruz kaldığını söyleyen Gannuşi, "Bu açıkça anayasal bir darbedir. Devrime, genel ve kişisel özgürlüklere karşı bir darbedir. Demokratik olarak seçilmiş parlamento, hükümet ve gerisi halen görevinin başında. Tunus halkı tiranlık dönemlerine dönmeyi kabul etmeyecektir. Özgürlük tehlike altında olduğu müddetçe yaşamanın bir kıymeti yoktur." dedi. Gannuşi, askerlerce kapatılan Meclis binasının önünden Tunuslulara ve orduya Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına karşı durma çağrısı yaptı.

15 TEMMUZ PAYLAŞIMLARI İLE BİRLİK ÇAĞRISI YAPTILAR

Bu gelişmelerin ardından ülke kaosa teslim oldu. Darbe karşıtları sokaklara dökülürken, bazı Tunuslular sosyal medyada 15 Temmuz'da Türk halkının darbeye karşı gösterdiği direnişe ait görüntüler paylaşarak darbeye karşı durulması için çağrı yaptı.

Tunuslular, yapılan darbe girişimi sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor

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Son Dakika Dünya Tunuslular, yapılan darbe girişimi sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor - Son Dakika Dünya


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