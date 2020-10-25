Tunuslulardan Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna protesto - Son Dakika

Tunuslulardan Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna protesto

25.10.2020 19:45
Tunuslulardan Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna protesto, System.String[]

Tunus'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamaları protesto edildi.

Tunus'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamaları protesto edildi.

Ülkenin güneyindeki Tatavin vilayetinde toplanan yüzlerce protestocu, ellerinde "Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir" ve "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" yazan pankartlarla Fransız mallarını boykot çağrısında bulundu.

Protestocular adına gösteri alanında konuşma yapan Tarık el-Haddad, "Bugün kendi taleplerimiz için değil, kırmızı çizgimiz olan Peygamber efendimizi savunmak için çıktık." dedi.

"Biz şiddete karşıyız. Ancak Peygamber efendimize dokunulmasına da müsade etmeyiz." ifadelerine yer veren Haddad, protestoların Hz. Muhammed'e hakaret edilmesine izin veren Fransa ve Macron'a karşı yapıldığını dile getirdi.

Protestoculardan Munsıf el-Habir de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanlara Fransız mallarını boykot etmeleri çağrısında bulundu.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunuslulardan Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna protesto - Son Dakika

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