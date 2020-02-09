Tunuslulardan Trump'ın sözde barış planına tepki - Son Dakika
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Tunuslulardan Trump'ın sözde barış planına tepki

6 saat önce

Tunus'un güneyindeki Safaks kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın "yüzyılın anlaşması" diye adlandırdığı sözde barış planı protesto edildi.

Tunus'un güneyindeki Safaks kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın "yüzyılın anlaşması" diye adlandırdığı sözde barış planı protesto edildi.

Tunus Yerel İşçi Sendikası başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte, "Kudüs Filistin'in başkentidir", "dönüş hakkından vazgeçmek yok", "utanç anlaşmasının geçersiz kılınması ulusal bir görevdir" şeklinde sloganlar atıldı.

Gösteride, Filistin ve Tunus bayrakları taşıyan eylemciler, ABD ve İsrail bayraklarını da ateşe verdi.

Tunus Yerel İşçi Sendikası yetkilisi Yusuf el-Avadeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu eylem ile başta işçi sınıfı olmak üzere halkı, Filistin meselesi konusunda bilgilendirmek ve onların her daim Filistinli kardeşlerimizle dayanışma içinde olmalarını istiyoruz." dedi.

İsrail ile normalleşmenin suç olduğunun duyurulması ve Trump'ın sözde barış planının engellenmesi isteklerini dile getiren Avadeni, Tunus makamlarına da "siyonist oluşumla her türlü normalleşmenin suç sayılması konusundaki tutumlarına ilişkin bir açıklama" çağrısında bulundu.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Tunuslulardan Trump'ın sözde barış planına tepki

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsrail, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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