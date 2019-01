Tüp Bebek Merkezi Hizmet Vermeye Başlayacak

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi çok yakın bir zamanda, alanında uzman öğretim üyeleri ve son teknoloji ile donatılmış cihazlarıyla hizmet vermeye başlayacak.Tüp Bebek Merkezi ile ilgili süreci anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Hacıvelioğlu, "2015 yılında yapımına başlanan ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi binasında mevzuata uygun olarak tüp bebek merkezi yeri yapıldı. Sadece içinin laboratuvar malzemeleri eksikti. Onlar da şimdi hızlı bir şekilde temin ediliyor. Bu malzemeler temin edildikten sonra merkezimiz için ruhsat başvurusu yapılacak. Biz öğretim üyeleri de zaten başından beri hazırız" diyerek, ÇOMÜ'nün yine çok önemli bir işe imzasını attığını söyledi.Doç. Dr. Hacıvelioğlu, tüp bebek merkezlerinin ruhsatının Sağlık Bakanlığı tarafından verildiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı her şehire belirli sayıda tüp bebek merkezi açılmasına izin veriyor. Bu izin Çanakkale için bir taneydi ve bunu da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 'ne verdi. Çanakkale'ye en yakın tüp bebek merkezi Bursa 'da bulunuyor. Bu demek oluyor ki Çanakkale'ye ve çevresine hizmet veren tek tüp bebek merkezi olacağız. Çanakkale'de böyle bir merkezin olması çok önemliydi. Hastalar baştan beri İstanbul İzmir , Bursa'ya gidiyorlardı. Biliyorsunuz ki tüp bebek tedavisi oldukça zahmetli ve maliyeti yüksek bir tedavi yöntemi. Çanakkale ve çevresi için bu merkez çok büyük bir imkan ve kolaylık olacak" dedi.Tüp bebek konusunda çiftlerin de artık çok bilinçli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Hacıvelioğlu, merkezin en son teknolojinin geliştirdiği cihazlarla donatıldığını vurguladı.Hacıvelioğlu, "Meşakkatli, uzun ve maliyeti yüksek bir tedavi yöntemi olan tüp bebekle ilgili artık çiftler ciddi araştırmalar yapıyor. Merkezde hangi cihazların olduğu, başarı oranlarının ne olduğu gibi her şey detayları ile araştırılıyor. Hastalarımıza bu konuda içlerinin çok rahat olmasını söyleyebilirim. Çünkü merkezimiz en son teknolojinin geliştirildiği cihazlarla donatılıyor. Burada çalışacak kadın doğum uzmanlarının da bu konuda çalışmaları, sertifikaları olan kişilerden oluşması gerekiyor. Bu anlamda da ekip olarak hazırız" dedi.İki ya da üç ay gibi kısa bir süre içinde hizmet vermesi planlanan ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi ile ilgili çalışmaları yakından takip eden Rektör Prof. Dr. Yücel Acer 'in eşi Aysun Acer, Doç. Dr. Servet Hacıvelioğlu ile merkezde incelemelerde bulundu. - ÇANAKKALE