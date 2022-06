Tüp Bebek Merkezleri Derneği Başkanı Kubilay Vicdan: Tüp Bebek Uygulamalarında Tedaviye Ulaşım Zorlaşıyor

ESRA ALUS

Tüp Bebek Merkezleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Kubilay Vicdan, tüm bebek uygulamalarında tedaviye ulaşımın giderek zorlaştığını belirterek, "Tüp bebek uygulamalarında kullanılan ekipmanların tamamı yurt dışından geliyor. Döviz ve sabit giderlerdeki artışlar, tüp bebek uygulamasında sürdürülebilirliği ve kalitenin korunması noktasında ciddi sıkıntılara neden olabilir" dedi.

Tüp Bebek Merkezleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Kubilay Vicdan, tüp bebek tedavilerinde kullanılan ilaç ve malzemelerin yurt dışından dövizle alındığını, bu tedavinin ilaçlarla birlikte yaklaşık bin 200 ila bin 500 dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Artan maliyetler nedeniyle tüp bebek tedavilerinde aksaklıkların ortaya çıkabileceğini belirten Vicdan, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"HER ÇİFTİN BU TEDAVİYE ULAŞMASI PEK MÜMKÜN OLMUYOR: Son 40 yıla damgasını vuran en önemli tedavi gelişmelerinden bir tanesi tüp bebek uygulaması. Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri olarak bildiğimiz bu yöntemler, değişik tedavi yöntemlerinde başarılı olamayan veya çocuk sahibi olamayan birçok çiftin tedavisini sağlamak ve çocuk sahibi olmasını sağlamak için yaptığımız uygulamalar. Aslında bu tedavinin yüzde 100 gebelikle sonlanmaması ve tekrarlayan denemelere ihtiyaç duyulması ve de tedavinin pahalı olması, herkes tarafından çok yaygın olarak kullanılmasını önleyen sorunlardan bir tanesi. Her ne kadar son 40 yıl içerisinde kullanımı çok fazla artmış olsa da her çiftin buna ulaşması pek mümkün olmuyor. Çünkü maliyetler fazla.

DÖVİZDEKİ ARTIŞ, ALIM GÜCÜNÜN AZALMASI TEDAVİYİ ZORLAŞTIRIYOR: Aslında son yıllarda ülkemizde tüp bebek maliyetleri ya da tüp bebek ücretlerinde belirgin bir düşme söz konusu. Yaklaşık olarak bundan 25-30 yıl kadar önce 4 bin dolarlar yapılan bir tüp bebek tedavisi, günümüzde yaklaşık olarak bin dolarlar civarına kadar düşmüş durumda. İlaç tedavileriyle beraber hemen hemen bin 200-bin 300 dolarlar seviyesinde. Yani 20-25 bin liralar seviyesinde tüp bebek yapılabilmesi mümkün. Tabii ki ülkemizin içinde bulunduğu koşullar, dövizdeki artış, ekonomik olarak alım gücünün azalması gibi birçok faktör tedaviyi zorlaştırıyor. Tüp bebek tedavisi ücretlerinin bu şekilde seviyesinin düşük olması sevindirici bir haber gibi gözükse de ülkemizdeki insanlara çok fazla yansıyamıyor.

KALİTEDEN ÖDÜN VERMEK BAŞARI ORANININ AZALMASINA YOL AÇABİLİR: Ücretlerin düşmesi nedeniyle sağlık turizmi aracılığıyla ülkemize gelen yabancı hastaların sayısında artış oldu. Ama ülkemizde vatandaşların tedaviden yararlanma oranı aynı ölçüde artırmıyor. Ayrıca üzerinde durulması ve tartışılması gereken sorunlardan ve en önemli faktörlerden bir tanesi de tüp bebek tedavi maliyetlerinin çok fazla düşmemesi. Buna rağmen düşürülen fiyatlar ise kaliteden ürün vermeye ve tüp bebek gebelik şansının ya da başarı oranlarının giderek azalmasına yol açabilir.

GEREKLİ UYARILARI YAPMA GEREĞİ DUYUYORUZ: Bu konuda derneğimiz aracılığıyla geçtiğimiz hafta içerisinde bir toplantı düzenledik. Tüp bebek uygulamalarında kullanılan ekipmanların tamamı yurt dışından geliyor. Döviz fiyatlarındaki artışlar, maliyetlerimizdeki artışlar, tüp bebek ücretlerindeki düşmeler, bunların hastalara ve başarı oranlarına yansımaları konusunda online toplantı gerçekleştirdik. Maliyetlerdeki artış, döviz bazındaki artışlar, sabit giderlerdeki artışlar, tüp bebek tedavisinin sürdürülebilirliğini ve kalitesini korumak konusunda çok ciddi soruna yol açacak şekilde ücretlerin aşağı çekilmesine yol açmaktadır. Bu konuya dikkat çekmek ve gerekli uyarıları yapma gereği duyuyoruz."