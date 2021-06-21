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TÜP BEBEK OLARAK DOĞDUĞU MERKEZDE HEMŞİRE OLDU - Son Dakika

TÜP BEBEK OLARAK DOĞDUĞU MERKEZDE HEMŞİRE OLDU

21.06.2021 10:47

Anne ve babasının 12 yıl boyunca hasretle beklediği ve 4'üncü tüp bebek tedavisi sonrası kavuştuğu kızları Naz Çatuk, 21 yıl önce dünyaya geldiği merkeze 'tüp bebek hemşiresi' oldu.

Anne ve babasının 12 yıl boyunca hasretle beklediği ve 4'üncü tüp bebek tedavisi sonrası kavuştuğu kızları Naz Çatuk, 21 yıl önce dünyaya geldiği merkeze 'tüp bebek hemşiresi' oldu.

İstanbul'da yaşayan Nazmiye ve Sedat Çatuk çifti, doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca tüp bebek tedavisine başvurdu. Ailenin evlat özlemi evliliklerinin 21'inci yılında 4'üncü tüp bebek denemesinde son buldu. Prof. Dr. Mustafa Bahçeci tarafından gerçekleştirilen tedavi sonrası ailenin, ikiz kız bebekleri dünyaya geldi. İkiz kızlardan biri olan Naz Çatuk, geçtiğimiz yıl üniversite eğitimini tamamladı ve doğduğu tüp bebek kliniğinde hemşire olarak çalışmaya başladı.

Merkezde çocuk sahibi olmak isteyen ailelere hikayesiyle de umut olan Naz hemşire, "Çocukken tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldiğimi bilsem de bunun anlamını fazla bilmiyordum. Biraz daha büyüyüp mesleğin içine girince anlamaya başladım. İnsanlara yardımcı olmayı seviyorum. Burada ailelere umutsuz olmamaları gerektiğini anlatıyorum. Kendi hikayemi örnek gösteriyorum. Aileleri motive etmek benim için çok önemli" dedi.

"HER AİLENİN MÜCADELESİNDE ANNEM VE BABAMI GÖRÜYORUM"

Anne ve babasının 21 yıl boyunca yaşadığı zorlukları şimdi daha iyi anladığını belirten Naz Çatuk, "Her ailenin mücadelesinde kendi annem ve babamı görüyorum. Onların 21 yıl öncesinde yaşadıklarını daha iyi anlıyorum. Bu benim için farklı bir duygu. Bu alanda ne kadar iyi işler yapmak ilerlemek istiyorum. İkizim de şu an okuyor ve o da embriyolog olarak burada çalışacak. İnşallah seneye beraber çalışacağız. Onunla çalışmak benim için apayrı bir duygu olacak. Bu ekiple mesleğimi yapmak gurur verici. Ne tür aşamalardan geçtiğimi de öğrendiğim için annem ve babama bir kere daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"EVE HER GELDİĞİNDE BİZE BİR KERE DAHA TEŞEKKÜR EDİYOR"

Hasretle beklediği kızının başarısıyla gururlandığını belirten anne Nazmiye Çatuk ise "Hasretle bekledik ve 12 yıl sonra kızlarım dünyaya geldi. Çok büyük bir mutluluk yaşadım. Allah olmayanları da sevindirsin. Şu an 12 yıl önce tedavi olduğumuz merkezde hemşire olarak çalışıyor. Akşam eve her geldiğinde 'anne size bir kere daha teşekkür ediyorum' diyor. Çünkü burada bizim geçtiğimiz süreçleri gördü ve daha iyi anladı. İkizi de inşallah onunla çalışacak. Naz'a her zaman ailelere umut olmasını, kendi hikayesini anlatmasını söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Zorlu bir tedavi süreci sonrası 21 yıl sonra büyük bir mutluluk yaşadıklarını anlatan baba Sedat Çatuk da "Kesinlikle zorlu bir süreçti. 21 yıl önce başarı şartları çok daha düşük, maliyet çok daha yüksekti. Bu bizi baya bir etkiledi. Ama çok şükür mutlu sona ulaştık. Kızlarımız şu an kocaman oldu ve doğdukları yerde işe başladılar. Gurur duyuyoruz çocuklarımızla" dedi.

PROF. DR. MUSTAFA BAHÇECİ: BENİ DUYGULANDIRAN BİR OLAY

Naz Çatuk'un hayata gelmesinde büyük rol oynayan tedavinin mimarı Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Ailelere gebelik müjdesi vermek çok güzel ama artık buna alışığız. Bu çocuklar büyüdü, ne oldu nerelere gittiler onları merak ediyoruz. Geçen gün bir çocuğumuz geldi ve avukat olduğunu söyledi. Doktorlar, hemşireler, biyologlar var. Beni en çok sevindirenler doktor, hemşire ve biyologlar çünkü onlarla burada çalışma imkanım var. Naz'la birlikte çalışmak beni duygulandıran bir olay. Bu çocuklar ülkelerine yararlı çocuklar oldular. Bizim merkezlerimizin geleceği bu çocuklar. Anlatılmaz derecede büyük bir mutluluk."

TÜP BEBEK OLARAK DOĞDUĞU MERKEZDE HEMŞİRE OLDU
TÜP BEBEK OLARAK DOĞDUĞU MERKEZDE HEMŞİRE OLDU
TÜP BEBEK OLARAK DOĞDUĞU MERKEZDE HEMŞİRE OLDU
TÜP BEBEK OLARAK DOĞDUĞU MERKEZDE HEMŞİRE OLDU
TÜP BEBEK OLARAK DOĞDUĞU MERKEZDE HEMŞİRE OLDU
TÜP BEBEK OLARAK DOĞDUĞU MERKEZDE HEMŞİRE OLDU
TÜP BEBEK OLARAK DOĞDUĞU MERKEZDE HEMŞİRE OLDU
TÜP BEBEK OLARAK DOĞDUĞU MERKEZDE HEMŞİRE OLDU

Üniversite, İstanbul, BİLSEM, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜP BEBEK OLARAK DOĞDUĞU MERKEZDE HEMŞİRE OLDU - Son Dakika


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