Tüp Bebek Seçimlerinde Çok Titiz Davranmak Gerek!

Gelişen teknoloji ile birlikte tüp bebek tedavisindeki başarı şansının da arttığını belirten Samsun Liman Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorlarından Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Alaaddin BALCI "Dünyada ilk tüp bebek 1983 yılında; Türkiye'de ise 1994 yılında Ege Üniversitesi'nde yapılmış ve ilk canlı doğum sağlanmıştır. Başarı oranları da ilerleyen teknolojik gelişmelere paralel artış göstermiştir. Halen ülkemizde 120 civarında tüp bebek merkezi bulunmakta ve bunların başarı oranları da ciddi farklılıklar göstermektedir." diye konuştu.

Ülkemizde bu konuda çok başarılı merkezler olup, yurt dışından ve özellikle Avrupa'dan hastaların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dr. Alaaddin BALCI, başarı oranlarındaki bu farkın oluşmasında en önemli etkenleri ise "merkezi yöneten ekibin tecrübesi, merkezin laboratuvar koşulları ve ekipmanı, ticari kaygıların bir kenara bırakılarak hastaya yaklaşım, teknolojik gelişmelerin takibi ve merkezin kendi çalışmalarını ekspertiz etmesi ve sonuçlarını iyi değerlendirmesi" olarak sıraladı.

Tüp bebek seçimlerinde çok titiz davranmak, iyi bir araştırma yapmak; merkezlerin başarı oranlarını; hasta yaklaşımlarını iyi etüt emek ve ona göre karar vermek gerektiğine dikkat çeken Balcı, "Bütün bunların dışında tüp bebek başarısını etkileyen tıbbi tedavideki standartlarda çok önemlidir. Merkezlerde uygulanan tedaviler birbirine benzer olmakla birlikte hekimlerin tercihleri ve tedavi detayları da başarı oranlarını etkilemektedir. Ülkemizde başarı oranları açısından hastanın yaşı ve özelliklerine göre değişmek üzere, %30 ile % 80 arasında başarılı sonuçlar alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Balcı ayrıca kan sulandırıcılar kullanılması, anne babaya genetik analiz yaptırması, rahim içi ve kanallarının iyi değerlendirilmesi, rahim filmi ve histereskopi yapılması, rahim perdelerinin ve sorunlu ise kanalların çıkarılması, düşük doz ilaç tedavisi ile yumurta kalitesinin artırılması, geç embriyo transferi (5. yada 6.gün), embriyolara genetik analiz yapılması (pgd),4 cm. üzerindeki myom'ların ve döl yatağına baskı yapan tüm polip ve kitlelerin çıkarılması, Troid hastalığı, diyabet, kansızlik, B12, D vit, folik asit eksikliklerin tedavi edilmesi, sigara alkol alınmaması ve fazla kiloların verilerek sağlıklı beslenme - spor yapılması gibi koşulların tüp bebek başarısını etkileyen faktörler arasında olduğunu belirtti.