Tüp bebek tedavisi anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüp bebek tedavisi anlatıldı - Son Dakika

Tüp bebek tedavisi anlatıldı

7 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Tüp Bebek Tedavisinde Yeni Yöntemler" başlıklı söyleşi gerçekleşti.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Tüp Bebek Tedavisinde Yeni Yöntemler" başlıklı söyleşi gerçekleşti.


Aşkiye Neşet Çal Sahnesinde gerçekleşen söyleşide Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ahmet Fatih Öğüc, katılımcılara tüp bebek tedavisi ve uygulanan yeni yöntemlerle ilgili bilgiler verdi.


Tüp bebek tedavisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Op. Dr. Ahmet Fatih Öğüc, "1978 yılında doğan ilk tüp bebek ile başlayan tüp bebek tedavisi çok önemli aşamalar ve gelişmeler kaydetmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte artan bilgi düzeyi, kazanılan deneyimler ve teknolojik yenilikler tüp bebek tedavisinde pek çok alternatif yöntemin geliştirilmesini de sağladı. Tüp bebek tedavisinin uygulama biçimleri çok daha pratik hale geldi.Tıbbın gelişmesi ve teknolojinin ilerlemesi ile tüp bebek tedavisi maliyetlerinin düşmesine, tedavi sürelerinin kısalmasına ve olumlu sonuçların çok daha sık görüldüğü bir tedavi haline gelmesinde çok önemli bir rol üstlenmiştir. Her 100 çiftten 15' i çocuk sahibi olmak için yardımcı üreme yöntemlerine ihtiyaç duymaktadır. Tüp bebek tedavisi kısaca; anne adayından alınan yumurta hücrelerinin, baba adayından alınan sperm hücreleri ile döllendirilmesi ve oluşan embriyonun anne adayının rahmine transfer edilmesidir. Tüp bebek tedavisinde uygulanan işlemler her çift için farklıdır. Kısırlık sorunları çok çeşitli olduğu için her çifte aynı tüp bebek tedavisi uygulanması mümkün değildir. Bu sebeple de tedaviye başlamadan önce kısırlık sebeplerinin doğru şekilde tespit edilmesi ve çifte en uygun tedavi yöntemine karar verilmesi oldukça önemlidir" diye konuştu. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, Bebek, Çal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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